In Zwettl ist ein Sattelschlepper auf der B 38 in Höhe Rudmanns über eine Straßenböschung gestürzt und seitlich zum Erliegen gekommen.

Der Laster führte am 28. Dezember zwischen Zwettl und Krems eine Ladung Maisschrot mit sich. Diese trat aufgrund des Unfalls aus der Aufhängung aus.

Bremssystem beim Unfall beschädigt

Die Feuerwehren Rudmanns und Zwettl-Stadt mussten kurz nach 16 Uhr zur Bergung des Fahrzeuges ausrücken. Insgesamt waren SRF, Last II Kran, KDO und Last I Zwettl sowie 15 Feuerwehrmitglieder am Einsatzort tätig.

Die Einsatzleitung Rudmanns organisierte einen Teleskoplader und mehrere Anhänger, um den Sattelzug vor der Bergung zu entladen.

Mittels Seilwinden von Rüst und Last II Zwettl stellten die Wehren anschließend den Lkw wieder auf die Räder. Die Bergung gestaltete sich schwierig:

Da das Bremssystem beim Unfall beschädigt war, mussten zuerst die Federspeichen gelöst werden. Erst dann konnte der Lkw mittels Seilwinde von Last II Zwettl aus dem Feld gezogen und zu einer Fachwerkstatt abgeschleppt werden.

Um 20.15 Uhr konnten die Feuerwehren nach dem langwierigen Einsatz wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.