Das Fehlen eines richtigen Tanzlokals im Waldviertel lässt dem Bad Traunsteiner Filmproduzenten Franz Stanzl, der selbst ein leidenschaftlicher Tänzer ist, keine Ruhe. Er will nun in der Region eine neue Tanzszene aus der Taufe heben. „Das Bedürfnis der Waldviertler, regelmäßig zu tanzen, ist zwar vorhanden, aber es fehlt an attraktiven Möglichkeiten.“

Tanzen sei ein wunderbarer Sport, vor allem, wenn man es im gehobenen Niveau praktizieren könne. „Es ist ein besonderes Glücksgefühl, über’s Parkett zu gleiten. Tanzen ist Wellness für die eigene Seele. Tanz ist Bewegung, ist Stärkung der Rückenmuskeln, ist Denkarbeit und ist körperlicher Ausdruck der Gefühle.

Wer tanzt, der kommuniziert, lebt und lacht mit Gleichgesinnten“, ist Stanzl überzeugt. Es gäbe jedoch im ganzen Waldviertel kein einziges Tanzlokal, wo man regelmäßig auf hohem Niveau die 10 Standard- und Lateintänze tanzen könne. „Es wäre an der Zeit, dass endlich ein Unternehmer mit Weitblick auf die Idee kommt, ein Tanzlokal zu schaffen, welches schönes Tanzen im Waldviertel möglich macht“, formuliert Stanzl seine Vision.

Lebensqualität in der Region steigern

Ein modernes Tanzlokal könnte wöchentlich einmal Tanzbetrieb durchführen und auch regelmäßig Tanztraining anbieten, um das Tanzen gut zu lernen, natürlich in Verbindung mit einer Tanzschule. Als Standort könnte der Mittelpunkt des Waldviertels so um Zwettl herum geplant werden.

Das Lokal sollte ein Anziehungspunkt für alle guten Tänzer des Waldviertels sein. Franz Stanzl: „Das Hauptaugenmerk sollte auf eine etwa 200 m große Tanzfläche gelegt werden mit ebenso vielen Sitzplätzen rundherum.“ Die Musik könnte entweder von einer Tanz-Band kommen oder durch einen Sound-Computer abgespielt werden.

Franz Stanzl würde gerne in Co-Operation mit Unternehmern aus dem Waldviertel, welche die entsprechenden Gewerbeberechtigungen besitzen, dieses Projekt in Angriff nehmen, „um die Lebensqualität in der Region zu steigern, das Freizeitangebot zu verbessern und die Gesundheit der Menschen zu fördern“.