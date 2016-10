Eine unübersichtliche Kurve auf der Landesstraße 57 zwischen Tautendorf und Thunau wurde am 1. Oktober einem Biker aus dem Bezirk Zwettl zum Verhängnis. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Klein-Lkw. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Gemeinsam mit einem Freund, der mit seinem eigenen Motorrad unterwegs war, fuhr Helmut Huber, 65, aus Pötzles in der Gemeinde Kottes-Purk gegen 13.30 Uhr von Tautendorf talwärts. Just als er in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet, kam dort ein ungarischer Klein-Lkw, den ein 26-Jähriger lenkte, entgegen. Die schwere BMW-Maschine krachte in die Front des Fiat Ducato.

Freund versuchte noch zu helfen

Der Motorradfahrer blieb nach dem Zusammenstoß schwerst verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das Bike flog durch die Wucht des Zusammenstoßes noch über die Böschung mehrere Meter weit auf ein angrenzendes Feld. Der andere Motorradlenker, der vorausgefahren war, bekam den Zwischenfall mit, machte sofort kehrt und versuchte, seinem Freund zu helfen. Dessen Kopfverletzungen waren jedoch so schwer, dass ihn auch der kurze Zeit später eintreffende Notarzt des Horner Roten Kreuzes nicht retten konnte.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Er ist damit der dritte Verkehrstote dieses Jahres auf den Straßen des Bezirks Horn. Der Lenker des Klein-Lkws und dessen Beifahrer wurden bei diesem Unfall nur leicht verletz und benötigten nur ambulante Behandlung. Die Feuerwehren Thunau und Gars waren mit insgesamt 14 Helfern im Einsatz. Nach der Freigabe der Leiche wurde der Tote von der Bestattung Gars vom Unfallort weggebracht.