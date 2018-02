„Severins Liebesabenteuer“ lautet der Titel des Lustspiels von Hans Lellis, das die Theatergruppe der Landjugend Pölla heuer einstudiert hat.

Bauer Simon Fichtinger feiert mit Gattin Anna silberne Hochzeit. Geschenke müsse es deswegen aber nicht geben, meint er, denn schließlich habe der Ausbau der Ferienzimmer genug gekostet. Auseinandersetzungen im Hause Fichtinger gibt es auch nicht wegen der silbernen Hochzeit, sondern wegen Tochter Vroni, die es sich in den Kopf gesetzt hat, ausgerechnet den Martl zu heiraten, mit dessen Familie die Fichtingers wegen eines Grenzsteins schon lange herumstreiten. Und so gibt es halt allerhand Turbulenzen …

Die Premiere findet am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr (mit Premieren-Party) in der Taverne Greillenstein statt, weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr, am Sonntag, 25. Februar, um 14 Uhr, am Freitag, 2. März, um 20 Uhr (mit Aftershow-Party), am Samstag, 3. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. März, um 14 Uhr. Um Reservierung bei Denise Plaim unter 0664/75101569 wird gebeten.

Das Ensemble:

Auf der Bühne:

Severin Wurzer: Manuel Allinger

Afra Wurzer: Denise Plaim

Martl Wurzer: Bernhard Pfeisinger

Simon Fichtinger: Daniel Kletzl

Anna Fichtinger: Katrin Allinger

Vroni Fichtinger: Sarah-Luise Hunger

Altknecht Thomas: Martin Endl

Jungknecht Michl: Gerald Mayerhofer

Jungknecht Rupi: Bernhard Plaim

Magd Kathi: Sandra Schmutzer

Dorly Küssnacht: Iris Müllner

Rolf Küssnacht: Stefan Lechner

Hinter Bühne:

Souffleusen: Magdalena Sekyra, Sabrina Aschauer und Melanie Mayerhofer

Maske: Alina Winkler und Katharina Ebner

Regie: Denise Plaim

Vorhang: Martin Endl mit Stefan Lechner

Licht/ Beleuchtung: Mario Wildmann