Die Beanstandungen der Kontrollore des Rechnungshofes schlagen wie Granaten ein. Das Verteidigungsministerium ist mit einer Affäre um die teils freihändige Vergabe von Holzschlägerungen auf dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Allentsteig im Waldviertel konfrontiert.

Trotz der Missstände gab es keine personellen Konsequenzen für den verantwortlichen Mitarbeiter. Das zeigt jetzt der Rechnungshof in einem aktuellen Prüfbericht im Bereich des Verteidigungsministeriums auf.

Die Prüfer des Rechnungshofes mussten bei einer Nachfolgeprüfung feststellen, dass beim Verkauf von Holzschlägerungen in den Jahren 2014 bis 2016 auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig nur in drei von fünf Fällen das Bundesvergabegesetz eingehalten wurde. Statt dessen wurde freihändig vergeben. Nachträglich wurden die Verkaufsmengen an den Auftragnehmer ausgeweitet. Weiters wurden Holzschlägerungen im Ausmaß von einer Million Euro zunächst nur mündlich besprochen und erst Monate später schriftlich vereinbart.

Im Jahre 2009 wurden Holzschlägerungsarbeiten von einem Bediensteten des Verteidigungsministeriums ohne die Einholung von Vergleichsangeboten vergeben. Es gab keine Dokumentation des Vergabevorganges und keine schriftliche Vereinbarung. Das hat für den Heeresbediensteten allerdings dennoch keine unmittelbaren Folgen. Denn das Verteidigungsministerium hat laut Rechnungshofbericht im Jahr 2017 alles für in Ordnung befunden, obwohl es nach wie vor über keine Unterlagen verfügte und die Gegenleistung bei den Holzarbeiten nicht nachvollziehbar war.

Weisung wurde missachtet

Personelle Konsequenzen wurden keine gezogen, obwohl eine ressortinterne Untersuchungskommission die Missstände rund um die Forstarbeiten aufgezeigt hatte. Schlimmer noch: Es wurde sogar eine Weisung der obersten Dienstbehörde des Ministeriums, mit Blick auf ein Verfahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht eine vorbehaltliche Kündigung oder Entlassung anzukündigen, von der nachgeordneten Dienststelle in Allentsteig ohne weitere Konsequenzen ignoriert.

Neben dieser Affäre wurde auch eine frühere Empfehlung des Rechnungshofes, wie sich bei der Follow-up-Prüfung zeigte, ebenfalls nicht umgesetzt. Das Kontrollorgan hat angeregt, von der bisherigen Führungsstruktur des Truppenübungsplatzes abzugehen und die Aufgaben auf den Schwerpunkt Wirtschaftsbetrieb und Dienstleistungseinrichtung zu ändern. Vielmehr hielt das Verteidigungsministerium in einem neuen Plan an der Orientierung an einer militärischen Führungsstruktur fest.

Geringe Auslastung für Schießzwecke



Gerade die Nutzung des Tüpl Allentsteig für Schieß- und Ausbildungszwecke, also der militärischen Kernfunktion, ließ nach Ansicht des Rechnungshofes zu wünschen übrig. Denn die Auslastung des Truppenübungsplatzes konnte trotz eines bundesweit neuen Konzeptes nur geringfügig gesteigert werden, wie im aktuellen Prüfbericht vermerkt wurde.

Zwar wurde über Empfehlung des Rechnungshofes im Frühjahr 2016 doch ein Projekt „Gefechtsübungszentrum Allentsteig“ ins Leben gerufen. Die Umsetzung war bei der Nachprüfung im Jahr 2017 aber noch nicht abgeschlossen. Und eine konkrete Empfehlung, die Jagd- und Forstagenden auf dem Tüpl an die österreichischen Bundesforste auszugliedern, war ausdrücklich kein Ziel. Deswegen wiederholte der Rechnungshof nun, dieses Vorhaben doch in Angriff zu nehmen.