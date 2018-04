Ein einjähriges Kinder war am Freitagvormittag in einer Wohnung in der Bahnhofstraße eingesperrt. Der rasche Einsatz der Feuerwehr war deshalb gefragt.

Durch ein gekipptes Fenster gelangte die Feuerwehr in die Wohnung und konnte so die Tür öffnen. | NOEN, FF Zwettl-Stadt

Die FF Zwettl-Stadt wurde am 6. April kurz vor 11 Uhr alarmiert: Während die Mutter den Gang reinigte, schlug die zweijährige Tochter ihrem einjährigen Bruder von außen die Tür vor der Nase zu. Da aber leider der Schlüssel innen steckte, musste die Feuerwehr eingreifen.

Mittels Schiebeleiter stieg ein Mitglied zu einem gekippten Fenster auf und konnte dieses ohne Beschädigung öffnen – und in der Folge von innen auch die Eingangstür, sodass die Mutter ihr Kind wieder in die Arme nehmen konnte.

Rund 20 Minuten später konnte die FF Zwettl-Stadt schon wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.