Neupölla: Kirche in neuem Glanz .

Nach langen, schwierigen und arbeitsintensiven Renovierungsarbeiten konnten die Pforten der Pfarrkirche zum Heiligen Jacobus in Neupölla am 16. Oktober wieder geöffnet werden.

Generalvikar Eduard Gruber zelebrierte gemeinsam mit dem Canonikus der Augustiner Chorherren Sebastian Schmölz, Diakon Alfred Gratzl und dem Moderator Andreas Janta-Lipinski die heilige Messe und sie weihten das in neuem Glanz erstrahlte Gotteshaus.

In seiner Botschaft zeigte sich Generalvikar Gruber glücklich über diese gelungene und erfolgreiche Renovierung. Die Pfarrkirche Neupölla soll kein gewöhnlicher Steinbau sein, sondern wiederum zu einem Ort der Begegnung für die getaufte Gemeinschaft werden. So wie bei der Renovierung das gemeinsame Miteinander der einzelnen Institutionen im Vordergrund stand, soll es auch weiterhin ein Ort der Freude, der Begegnung und der gemeinsamen Messfeiern werden.

Großartige Leistung aller Beteiligten

In seiner Ansprache drückte Moderator Lipinski seinen Dank an alle Beteiligten und vor allem die vielen freiwilligen Helfer in der Gemeinde aus. Auch Bürgermeister Günther Kröpfl, Bezirkshauptmann Michael Widermann und Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger würdigten die großartige Leistung der einzelnen Mitarbeiter.

Pfarrgemeinderats-Stellvertreter Martin Polleroß zeigte sich glücklich über den Erfolg dieser gelungenen Renovierung. Es sei nicht immer leicht gewesen, die nötige Unterstützung von allen öffentlichen Institutionen zu erhalten. Denn der notwendige Sanierungsbetrag in Höhe von rund 250.000 war nur durch hartnäckige Verhandlungen zu lukrieren. Sein besonderer Dank galt den unzähligen „Heinzelmännchen“, die in unzähligen, unentgeltlich geleisteten Stunden Hand angelegt haben. „Ohne diese Unterstützung wäre die Durchführung solch einer aufwendigen Renovierung nicht möglich gewesen.“

Nach dem Schlusssegen lud Moderator Andreas Janta-Lipinski alle Anwesenden zur Agape in den Kulturhof ein, wohin die Gäste von der Musikkapelle Neupölla musikalisch begleitet wurden. Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Pfarrkirchenrates hatten mit Hilfe der Volksschuldirektorin Evelin Hieblinger ein Büffet vorbereitet. Die Agape war ein stimmiger Abschluss der würdevollen Feier zu Ehren der erfolgreich renovierten Pfarrkirche.

Kirche war zwei Jahre lang gesperrt

Die Pfarrkirche war wegen Schimmel- und Algenbildung zwei Jahre lang geschlossen. Während im ersten Jahr noch Ersatzmessen im Kulturhof und in der Sakristei abgehalten wurden, gab es im zweiten Jahr keine Messen mehr in Neupölla.

Die Kirchensanierung umfasste Sofortmaßnahmen und die Innensanierung. Die Finanzierung setzte sich aus dem Verkauf des Pfarrhofs, Spenden und Eigenleistungen, 10 % Landes- und 10 % Bundeszuschuss zusammen, den Rest trug die Diözese. Als Eigenleistungen wurden bis jetzt ca. 700 unentgeltlichen Arbeits- und Maschinenstunden verzeichnet.

Arbeiten im Detail

Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:

Kompletter Fußboden neu verlegt sowie der Untergrund soweit als möglich ausgetauscht

Der Verputz ca. 2,5 cm abgeschlagen und neu aufgebracht

Die komplette Kirche neu ausgemalt

Das Inventar, bestehend aus Kirchenbänken, Altäre, Kanzel, Orgel und Statuen hergerichtet

Die Orgel komplett saniert und gereinigt

Eine elektrische Steuerung für die Fenster zur Belüftung eingebautm Die Arbeiten wurden wie folgt ausgeführt: 30 % der Investitionssumme konnten Firmen aus der Gemeinde erfüllen; 55 % der Firmen kommen aus dem Waldviertel