Alle Veranstaltungen im Bezirk Zwettl.

MITTWOCH, 9. Mai

Großweißenbach: Feuerwehrfest „The Hangover Part III“ mit Woodquarters Allstar DJ‘s, ab 20 Uhr.

Zwettl: Vernissage unter dem Motto „Einblick & Durchblick der Musik- und Kreativ-Mittelschule Stift Zwettl, um 18.30 Uhr im Sparkassensaal.

Zwettl: Flohmarkt „Humanitas“ für Tiere in Not, von 9 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten neben dem Geschäft Schmoll in der Landstraße 13, Abgabe der Spenden bitte im Geschäft Schmoll, Infos unter 02822/52654 oder 53098.

DONNERSTAG, 10. Mai

Purk: Fest der Freiwilligen Feuerwehr, um 10 Uhr Hl. Messe, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Purk, ab 13.30 Uhr 14. Floriani-Cup (Löschangriff in Bronze und Silber ohne Staffellauf), ab 15 Uhr Musik mit „Andreas und seine Oberkrainer“,

Rieggers: Familienradwandertag oder Nordic Walking- Wandern, um 13 Uhr Start am Kinderspielplatz.

Rudmanns: Radwandertag und Nordic-Walkingtag, Start und Ziel von 10 bis 14 Uhr beim Gasthaus Dorftreff.

Schweiggers: Radwandertag des Verschönerungsvereins, Start zwischen 9 und 12 Uhr am Bauhofgelände.

FREITAG, 11. Mai

Bad Traunstein: Eröffnung der Ausstellung „Erwachen“ - Kunstwerke von Renate Amon, um 19.30 Uhr in der Galerie am Wachtstein.

Groß Gerungs: Geführte Wanderung des Wandervereins Groß Gerungs, Treffpunkt um 14 Uhr beim Gasthaus Mahringer in Wurmbrand.

Großhaselbach: Theater „Die fidele Kurklinik“ der Theatergruppe Schwarzenau um 20 Uhr im Stadl des Gasthauses Döller, Kartenreservierung unter 0660/4090355 (zwischen 18 und 20 Uhr).

Obernondorf: Muttertagsfeier der Senioren, ab 14 Uhr im Gasthaus Wagner.

Purk: Fest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 20 Uhr Riesenwuzzler-Turnier.

Zwettl: Lebendiges Museum: „Weinpfeiferl schnitzen“ mit Elisabeth Moll, von 15 bis 17 Uhr im Stadtmuseum, Anmeldung unter 02822/503-129.

Zwettl: Muttertagsfeier der Stadtgemeinde Zwettl, um 15 Uhr im Stadtsaal.

SAMSTAG, 12. Mai

Allentsteig: Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Allentsteig, um 20 Uhr im Landesjugendheim.

Bad Traunstein: Pflanzenmarkt im Schauraum des Autohauses Pichler, von 8 bis 12 Uhr.

Großhaselbach: Theater „Die fidele Kurklinik“ der Theatergruppe Schwarzenau um 20 Uhr im Stadl des Gasthauses Döller, Kartenreservierung unter 0660/4090355 (zwischen 18 und 20 Uhr).

Großweißenbach: Fest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 20 Uhr mit „GradDo Mander“.

Langschlag bei Grafenschlag: Eröffnung der Ausstellung „Ein Zipfel vom Paradies“, im Klemuwa Museum, um 19 Uhr.

Ottenstein: Pflanzenmarkt von 9 bis 17 Uhr beim Ökokreis.

Purk: Fest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 21 Uhr Musik „Soundsturm“.

Sprögnitz: Muttertags-Brunch von 10.30 bis 13 Uhr, im Sonnentor Gasthaus Leibspeis‘, Reservierungen unter 02875/20300.

Stift Zwettl: Kerzenlicht-Konzert mit Robert Pobitschka am Klavier, um 20 Uhr im Festsaal im Stift Zwettl, Reservierungen unter 0650/5329909 oder an info@kerzenlicht-konzerte.at, um 19 Uhr Eröffnung der Ausstellung „Kreuze“ von Helga Pasch und Barbara Neuhäuser.

Waldhausen: Konzert der Gemeindeblasmusikkapelle, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, Eintritt e 5.

Zwettl: -30% Tag auf Alles im Weltladen in der Landstraße 19, von 9 bis 12 Uhr.

Zwettl: Korbflechten von 9 bis 12 Uhr beim Zwettler Rathausmarkt.

SONNTAG, 13. Mai

Arbesbach: Museumsfrühling in Arbesbach Nr. 70 „Hasl‘s kleines Museum“ ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Großweißenbach: Fest der Freiwilligen Feuerwehr, um 9.45 Uhr Feldmesse, anschließend Frühschoppen mit „together“.

Sprögnitz: Muttertags-Brunch von 10.30 bis 13 Uhr, im Sonnentor Gasthaus Leibspeis‘, Reservierungen unter 02875/20300.

MONTAG, 14. Mai

Echsenbach: Musikschulkonzert der Musikschule Vitis, um 18 Uhr im Musikerheim.

DIENSTAG, 15. Mai

Zwettl: Steuerberatung für Familien, des Katholischen Familienverbandes der Diözese St. Pölten in Kooperation mit der Zwettler Steuerberatungskanzlei Correcta, Terminvereinbarung unter 02822/52 376.

MITTWOCH, 16. Mai

Bad Traunstein: Lesung von Ilse Krumpöck aus ihrem brandneuen Buch „Geburtstagsgrüße für Ottenschlag“, um 20 Uhr in der Bibliothek.

Zwettl: Filmclub „The Big Sick“, um 20 Uhr im Kino.

DONNERSTAG, 17. Mai

Groß Gerungs: Workshop „Erfrischende Sommerdrinks ohne Alkohol“, um 18 Uhr im Herz-Kreislauf-Zentrum, Anmeldung bis 16. Mai unter 02812/8681.