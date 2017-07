SCHWARZENAU: In Schwarzenau findet am kommenden Wocheende, von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, das 46. Schwarzenauer Volksfest statt, das am Freitag um 20 Uhr eröffnet wird. Am Samstag um 23 Uhr gibt es ein großes Musikfeuerwerk von „Fire Act“. Im Bild: Verena Ledermüller, Florian Glaser, Jacqueline Glaser, Stefan Smejkal, Michele Kloiber, Alessandro Kloiber, Stefan Newald und Alexandra Rentenberger (v. l.).

| NOEN, Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau