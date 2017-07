FRIEDERSBACH: Die Freiwillige Feuerwehr Friedersbach veranstaltet am 22. und 23. Juli ihr FF-Fest. Am Samstag beginnt das Fest ab 18 Uhr mit dem Musikduo „Grado Mander“. Am Sonntag wird um 9 Uhr die Festmesse gefeiert und im Anschluss das neue Hilfeleistungsfahrzeug „HLF 3“ gesegnet. Im Bild Franz Maier, Daniel Fröschl, Christian Ebner, Andreas Ebner und Michaela Altmann (v.l.n.r.). FF Friedersbach

