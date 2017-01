ZWETTL: Laura Wagner, Julia Prinz und Leonie Klopf vom Gymnasium Zwettl freuen sich schon sehr auf die Gymnasiade in der Stadthalle. Wegen des zu erwartenden großen Publikumsinteresses gibt es zwei Termine. Am Freitag, 27. Jänner um 19 Uhr sind Absolventen und die Eltern der Schüler eingeladen, am Samstag, 28. Jänner um 10 Uhr die künftiger Gymnasiasten und die Bevölkerung.

