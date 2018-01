Alle Veranstaltungen im Bezirk Zwettl.

GROSS GERUNGS: Der Musikverein Groß Gerungs lädt am 20. Jänner recht herzlich zum alljährlichen Trachtenball in das Landgasthaus Mathe in Etzen ein. Wie jedes Jahr gibt es auch diesesmal wieder eine Tombola mit Hauptpreisen und viele kulinarische Schmankerl. Für Tanz und gute Unterhaltung sorgt die Musikgruppe „GanzStein-ECHO“. Beginn ist um 20.30 Uhr. Im Bild Nora Schwarzinger, Christian Pfeiffer, Anja Pachner und Adrian Fürst.

| privat