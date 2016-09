GROSS GERUNGS / ZWETTL | Die Chorgemeinschaft Groß Gerungs und Chor der Regioalmusnausikschule Waldviertel Mitte und Orchester laden recht herzlich zu ihren Konzerten „Bach-Kanten“ am Samstag, 24. September um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Groß Gerungs und am Sonntag, 25. September um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Zwettl. Im Bild Brigitte Becherer, Andrea Maurer, Margarete Hofegger,, Henriette Schramm, Christine Weber, Silvia Brunner, Rosi Laister, Anna Friedl, Daniela Schubert Piringer, Michaela Mikesch, Hans Bla

| zVg