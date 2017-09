Alle Veranstaltungen im Bezirk Zwettl.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 20. SEPT.

Groß Gerungs: Vortrag „Zu Fuß unterwegs am Jakobsweg“, um 20 Uhr im Herz-Kreislauf-Zentrum.

Ottenschlag: Infoabend „Wissenswertes rund um das Streuobst“ mit Radio NÖ-Gärtner Johannes Käfer, um 19.30 Uhr im Schloss Ottenschlag.

Zwettl: Filmclub Zwettl „Die göttliche Ordnung“, um 20 Uhr im Kino.

DONNERSTAG, 21. SEPT.

Arbesbach: Vortrag „Herbstarbeit im Naturgarten“ von Sabine Achtig, um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus.

Bad Traunstein: Lesung von Brigitte Wenzina aus ihrem Buch „Dann bring ich mich halt um“ um 20 Uhr in der Bibliothek.

Groß Gerungs: Xundheitswelt-Akademie Workshop „Naturführung“, um 16.30 Uhr im Herz-Kreislauf-Zentrum, Anmeldung erforderlich unter 02812/8681.

Groß Gerungs: Stammtisch für pflegende Angehörige, um 18.30 Uhr in der Caritas Sozialstation.

Martinsberg: Kinderkleider-Bazar, Abgabe von 15 bis 20 Uhr, Verkauf von 16 bis 20 Uhr, im Martinssaal.

FREITAG, 22. SEPTember

Martinsberg: Kinderkleider-Bazar, von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr.

Niederneustift: Feuerwehrfest der FF Schloß Rosenau, im Feuerwehrhaus Niederneustift, ab 17 Uhr Stelzen- und Ripperlessen.

Zwettl: Rudi Biber Trio spielt live im KULT! „Blues as Blues can be...“ ab 20.30 Uhr.

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER

Allentsteig: Tag der offenen Knödelmanufaktur im Zuge des Knödel.Land.Festes, von 10 bis 14 Uhr beim Klang.

Echsenbach: Ball der HTL Zwettl, Motto „IT Wars Attack of the Engineers“, Eintrittskarten unter 0664/3441338.

Groß Gerungs: Meisterschaftsspiel und Sportlerheuriger, ab 16 Uhr, im Anschluss Sportlerheurige der Sektion Fußball, am Sportplatz.

Gutenbrunn: Eröffnung und Segnung des neuen Kindergartens, der Kinderbetreuungseinrichtung und des Schulhofspielplatzes, ab 14 Uhr

Niederneustift: Feuerwehrfest der FF Schloß Rosenau, im Feuerwehrhaus Niederneustift, ab 20 Uhr, Musik „Die Langschläger“.

Zwettl: Ausstellungseröffnung von Walpurga Ortag-Glanzer „No particular place to go“, um 19 Uhr in der Galier Blaugelbezwettl, Ausstellungsdauer bis 15. Oktober, jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Zwettl: „Sturmfahrt“ des Museums-Lokalbahn Vereins Zwettl um 14 Uhr nach Schwarzenau, um 18.30 Uhr „Zeitreise in die 70er“ nach Waldhausen, Informationen und Reservierungen unter www.lokalbahnverein.at

Zwettl: Festgottesdienst für „Ärzte ohne Grenzen“ um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche, anschließend Lesung von Karl Merkatz.

Zwettl: Syrnau - Konzert von „Satuo“ - Tango trifft auf Folk, um 20.17 Uhr im sparkasse-event-raum.

Sonntag, 24. September

Region Allentsteig: Knödel.Land.Fest bei den Knödelland-Wirten Klang (Echsenbach), Döller (Großhaselbach), Kratochvil (Allentsteig), Mayrhofer (Großkainraths), Kaminstube (Schwarzenau) und Wildrast (Göpfritz).

Groß Gerungs: Tauschtage des Briefmarkensammelvereines Grenzland, von 9 bis 11 Uhr im Gasthof Hirsch.

Langschlag: 3. Frauenwieser-Lauf, ab 10.30 Uhr am Frauenwieserteich, Informationen unter www.waldviertlerfrauenlauf.at

Niederneustift Feuerwehrfest der FF Schloß Rosenau, im Feuerwehrhaus Niederneustift, um 9 Uhr heilige Messe, Frühschoppen mit „Willi - Der Grünbacher“, Mittagstisch ab 11 Uhr.

Ottenschlag: Tut-Gut Wandertag, Beginn ab 13 Uhr im Hubertusstadion, Schüler erhalten einen Hausübungsgutschein.

Rappottenstein: Erntedankfest, von 10 bis 12 Uhr, in der Pfarrkirche und am Kirchenplatz.

Sallingstadt: Familienwandertag, Start zwischen 8.30 und 11 Uhr beim Dorfwirtshaus.

Schönbach: Kriecherlkirtag zu Michaeli, von 9 bis 18 Uhr, Frühschoppen um 11 Uhr.

Schwarzenau: Naturkundlich geführte Wanderung durch die Baumallee rund um den Brühlteich, Treffpunkt um 9 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Schloß.

Stift Zwettl: Spezialführung in das „Gartenzimmer“ und in die Barockbibliothek zur Sonderausstellung „Melchior und die Kaiserin“ um 14 Uhr und um 15.30 Uhr, Treffpunkt immer im Klosterladen des Stiftes.

Montag, 25. September

Zwettl: Museumsmontag: „Finissage Sonderausstellung Technik im Modell“, um 19 Uhr im Stadtmuseum.

Dienstag, 26. September

Zwettl: Informationsabend „Vorsorge Aktiv“, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, im Landesklinikum.

Mittwoch, 27. September

Zwettl: Vortrag von Ralf Wittig „Historische Bau-

substanz in der Zwettler Altstadt, Haus Landstraße 53“, um 19 Uhr im Pfarrheim.