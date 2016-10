Der bereits schon traditionelle Waldviertler Advent „A Liacht für den Frieden“ des Benefizvereins Waldhausen findet am Samstag, 19. November um 19.30 Uhr im Kurzentrum in Bad Traunstein statt. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Karten sind am Gemeindeamt Bad Traunstein, im Kurzentrum Bad Traunstein und bei Willi Stöcklhuber erhältlich. Im Bild der Chor „Pehendorfer Kinderstimmen“.

| privat