Die Rot Kreuz Bezirksstelle Allentsteig lädt am Sonntag, 16. Oktober von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr zum Blutspenden in das Rot Kreuz Bezirksstellen Haus in Allentsteig ein. NEU: Seit 1.1.2016 ist ein amtlicher Lichtbildausweis bei jeder Blutspende verpflichtend. Annahme Schluss: 30 Minuten vor Ende der Blutspendenaktion! Im Bild Patrick Paschinger, Martin Baireder, Viktoria Kainz, Daniela Zulus, Markus Zulus und Andreas Schleritzko.

| NOEN