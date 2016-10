MONTAG, 17. OKTOBER

Allentsteig: „Vortragsreihe Treffpunkt Gesundheit NÖ“ Vortrag zum Thema „Verengung der Halsschlagadern – Risiken, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum, keine Anmeldung erforderlich, freier Eintritt.

Echsenbach: Humorvortrag „Zeit des ErLachens“ im Zuge der Gesunden Gemeinde, um 19.30 Uhr im Gasthof Klang.

DIENSTAG, 18. OKTOBER

Arbesbach: Strick- und Häkelnachmittag, ab 14.30 Uhr, im Pfarrzentrum.

Moidrams: Informationsveranstaltung des Hilfwerk, um 19 Uhr, im Gasthaus Schrammel, Moidrams 1.

Zwettl: Vortragsreihe „Geschichte und Globalisierung“, um 19 Uhr, Vortragssaal der Raiffeisenbank.

Zwettl: „Vortragsreihe Treffpunkt Gesundheit NÖ“ Vortrag zum Thema „Ob jung, ob alt, ob Frau ob Mann, wenn man den Harn nicht halten kann“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum, keine Anmeldung erforderlich, freier Eintritt.

MITTWOCH, 19. OKTOBER

Waldhausen: Gesundheitstag der NÖGKK - Krafttraining, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Zwettl: Schnuppertag in der Privaten NMS Zwettl, von 7.45 Uhr bis 13.15 Uhr.

Zwettl: Filmclub Zwettl: „Liebe Halal“, um 20 Uhr, im Kino.

DONNERSTAG, 20. OKT.

Bad Traunstein: Kinderkleider- und Spielebasar, Annahme und Verkauf von 17 bis 21 Uhr, im FF-Haus.

Echsenbach: e5 - Startveranstaltung - Ideen zum aktiven Klimaschutz um 19.30 Uhr am Gemeindeamt.

Groß Gerungs: Stammtisch für pflegende Angehörige, um 18.30 Uhr in der Caritas Sozialstation.

Groß Gerungs: Vortrag: „Ätherische Öle - Aromapflege, Einsatz von Aromatherapie“, um 19.30 Uhr, im Herz-Kreislauf-Zentrum, keine Anmeldung erforderlich.

Ottenschlag: Buchausstellung in der Bibliothek von 13 bis 16 Uhr.

Stift Zwettl: Vernissage „Ergebnisse & Erlebnisse der Kreativ- und Musikwoche“, um 18.30 Uhr in der Kreativ- und Musikmittelschule.

FREITAG, 21. OKTOBER

Arbesbach: Schnäppchenbazar, Annahme von 12 bis 19 Uhr, im Gemeinschaftshaus.

Bad Traunstein: Kinderkleider- und Spielebasar, Verkauf von 8 bis 11 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, im FF-Haus.

Neupölla: Vortrag „Boden gut - alles gut!“, um 19.30 Uhr im Gasthaus Huppert.

Ottenschlag: Buchausstellung in der Bibliothek von 13 bis 16 Uhr.

Raxendorf: Oktoberfest - Ö3 Disco ab 20 Uhr, Vorverkaufskarten in den Filialen der Raiffeisenbank der Region Melk und in der Raiffeisenbank in Mühldorf.

Rottenbach: Vortrag „Erfolg durch mentale Stärke“ mit Markus Hörndler, um 20 Uhr im Körnerkasten.

Sallingstadt: Vortrag „Hörst du, was ich nicht sage“ , um 19.30 Uhr im Dorfwirtshaus.

Zwettl: Bunter Abend der Theatergruppe, um 19.30 Uhr im Stadtsaal, Karten bei oeticket, in Trafiken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Volksbanken und bei Libro.

Zwettl: Syrnau Konzert: „Otto Lechner und Anne Bennert“, Lesung und Musik, um 20.16 Uhr im Sparkasse.event.raum-

SAMSTAG, 22. OKTOBER

Arbesbach: Schnäppchenbazar, Verkauf von 8 bis 12 Uhr, im Gemeinschaftshaus.

Echsenbach: Ball der Katholischen Jugend, im Gasthaus Klang, Beginn um 20 Uhr, Musik „Basix“.

Groß Gerungs: Reinhard Nowak - „Das Wunder Mann“, um 20 Uhr in der Sporthalle, Vorverkauf über Ö-Ticketverkaufsstellen (Banken, Trafiken, Libro, Mediamärkte erc.).

Langschlag: Gaudistockturnier für alle Hobbyschützen und Interessierte, von 13 bis 3 Uhr, an der Stockanlage.

Martinsberg: Sturmheuriger des Oldtimer Clubs Martinsberg, ab 19 Uhr am Sportplatz.

Ottenschlag: Buchausstellung in der Bibliothek von 10 bis 16 Uhr.

Ottenschlag: Konzert der Kulturinitiative Ottenschlag von Peter Ratzenbeck „Mr. Fingerpicking“, um 19.30 Uhr in der Aula der Neuen Mittelschule.

Raxendorf: Oktoberfest, ab 18 Uhr Dämmerschoppen mit dem Musikverein Pöggstall, ab 21 Uhr Musik „Die Grubertaler“, Vorverkaufskarten in den Filialen der Raiffeisenbank der Region Melk und in der Raiffeisenbank in Mühldorf.

Waldhausen: Kabarett „Brennesseln“, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Kartenvorverkauf bei der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Zwettl und Waldhausen sowie am Gemeindeamt Waldhausen.

Zwettl: Bunter Abend der Theatergruppe, um 19.30 Uhr im Stadtsaal, Karten bei oeticket, in Trafiken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Volksbanken und bei Libro.

SONNTAG, 23. OKTOBER

Bruderndorf: „Stads Waldviertel“ Gedichte und Lieder mit Isolde Kerndl und Treibsound, um 19 Uhr, im FF- und Gemeinschaftshaus.

Frankenreith: Preiskegeln der NÖAAB-Gemeindegruppe Großgöttfritz, von 10 bis 18 Uhr, im Gasthaus Schrammel, Vorverkaufskartenum 2 im Gasthaus Schrammel und bei den Funktionären erhältlich.

Grafenschlag: Familienwandertag der Blasmusikkapelle, Treffpunkt um 13 Uhr vor dem Musikerheim.

Martinsberg: Herbstfest des Seniorenbundes - Teilbezirk Ottenschlag, um 14 Uhr im Martinssaal.

Rappoltschlag: Herbstkränzchen des Seniorenbundes Waldhausen, im Gasthaus Huber ab 14 Uhr, Musik „Sonnberg-Buam“.

Raxendorf: Oktoberfest, um 10 Uhr Festmesse, anschließend Frühschoppen.

DIENSTAG, 25. OKTOBER

Zwettl: Vortragsreihe: „Geschichte und Globalisierung - Die Entwicklung Europas“ um 19 Uhr im Vortragssaal der Raiffeisenbank.

MITTWOCH, 26. OKTOBER

Allentsteig: 14. ÖKB Familienwandertag, von 9 bis 14 Uhr.

Göpfritz/Merkenbrechts: traditioneller Familienwandertag des Verschönerungs- und Fremdenverkehrsvereins.

Groß Gerungs: 1. Landjugend Wandertag von 10 bis 16 Uhr, Start und Ziel im Dornröschenpark, um 14 Uhr geführte Tour.

Großnondorf: Familienwandertag der Gesunden Gemeinde und des Verschönerungsvereins, Beginn um 13 Uhr beim FF-Haus.

Kirchschlag: 29. Wandertag des USV-Raika Kirchschlag, Start ab 12 Uhr beim Sportplatz, Streckenlänge ca. 9,5 km.

Schwarzenau: Fitmarsch, ab 9 Uhr beim Badehaus Brühlteich.

Waldhausen: Wandertag der ÖVP-Gemeindepartei, Start um 9 Uhr bei der Mehrzweckhalle, ca. 10 km.

Zwettl: Bunter Abend der Theatergruppe, um 15 Uhr im Stadtsaal, Karten bei oeticket, in Trafiken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Volksbanken und bei Libro.