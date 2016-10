SCHWEIGGERS | Die JVP und der Verschönerungsverein Schweiggers laden zum 7. Oktoberfest in die „Tenne Schweiggers“ am 29. und 30. Oktober ein. Der Bieranstich erfolgtam Samstag, 29. Oktober um 21.00 Uhr. Am Sonntag hält Pater Albert Filzwieser um 9.30 Uhr die Festmesse, mit musikalischer Umrahmung durch den „Chor Langegg“. Im Bild Anja Haumer, Alexander Eberl, Julia Schweitzer, Christian Stundner und Sabrina Eberl.

| privat