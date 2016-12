In Arbesbach findet am 10. und 11. Dezember 2016 wieder der vom Verschönerungs- und Dorferneuerungsverein organisierte „Kloana Advent im Klingerhaus statt. Am Samstag wird die Band der Mittelschule Arbesbach um 15 Uhr die Eröffnung gestalten. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus. Am Sonntag sorgt der OÖ Landesgrillmeister ab 10.30 Uhr für das leibliche Wohl. Um 14 Uhr wird die VS Arbesbach ein Krippenspiel präsentieren und um 15.30 Uhr besuchen die Meloner Moor Teufeln den Adventmarkt. Im Bild Verschönerungsvereinsobmann Wolfgang Frühwirth und sein Stellvertreterin Andrea Klampfer.

| Privat