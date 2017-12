Alle Veranstaltungen im Bezirk Zwettl.

GÖPFRITZ AN DER WILD: Machet die Tore weit“ - der Kirchenchor Göpfritz lädt am 10. Dezember um 15 Uhr zur besinnlichen Adventstunde in die Pfarrkirche Göpfritz.an der Wild ein. Sonja Biringer, die den Chor erst seit Mai 2016 leitet, ist stolz darauf, das erste Adventkonzert seit nahezu 20 Jahren, anzukündigen. Im Bild Gertraud Hübl, Johann Biringer, Barbara Maier, Sonja Biringer, Sonja Liebhart, Helmut Wurth und Alois Dangl. NÖN

