GROSS GERUNGS: Der Musikverein Groß Gerungs lädt wieder zum jährlichen Trachtenball am Samstag, 11. Februar ins Gasthaus Hirsch in Groß Gerungs ein. Um 20.30 Uhr wird der Ball traditionell eröffnet. Für musikalische Unterhaltung bis spät in den Morgen sorgen „GanzStein - ECHO“. Adrian Fürst und Nora Schwarzinger freuen sich auf zahlreiche Besucher.

