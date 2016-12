SPRÖGNITZ: Im Kräuterdorf Sprögnitz findet vom 16. bis 18. Dezember wieder der Sonnentor Adventmarkt statt. Bei kulinarischen Schmankerln aus dem Bio-Gasthaus Leibspeis‘, regionalem Kunsthandwerk, Geschenkideen aus dem vielfältigen Produktsortiment und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für Groß und Klein wächst die Vorfreude auf den Heiligen Abend. Der Adventmarkt ist am Freitag, 16. Dezember von 13 bis 18 Uhr, am Samstag, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

