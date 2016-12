ECHSENBACH: Die Theatergruppe der Katholischen Jugend Echsenbach präsentiert: „Liebe vergeht – Hektar besteht“, eine Komödie in 3 Akten. Die Termine sind am 25. Dezember um 19 Uhr, 26. 12. um 18 Uhr, 30. 12. um 19 Uhr, 1. 1. um 18 Uhr und am 6. 1. um 19 Uhr. Kartenreservierung von 18 bis 20 Uhr unter 0664/1244206. Im Bild Julian Homolka, Mario Kühböck, Lukas Kühböck, Gerda Katzinger, Clarissa Stundner, Lukas Rauscher, Sophie Böltner, Patrick Zlabinger, Andrea Marchsteiner und Daniela Lehenbauer.

| Privat