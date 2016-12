Wunderschöne Zeit: Schüler zeigten Schauspiel-Talent .

„Weihnachtszeit ist wunderschön“ – Unter dieses Motto stellten die Schüler und Lehrer der Volksschule Echsenbach ihre Theateraufführung am zweiten Adventwochenende. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stellten die Kinder ihr schauspielerisches und musikalisches Talent unter Beweis.