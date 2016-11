„Freude und Erfolg im Beruf“ – mit diesen Worten eröffnete Wirtschaftskammer-Obmann Dieter Holzer die traditionelle Auszeichnung der bezirksbesten Lehrlinge am Mittwoch, 9. November, in der Wirtschaftskammer Zwettl.

Er freute sich über den vollbesetzen Saal und konnte viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und aus dem öffentlichen Leben begrüßen. Er bedankte sich bei den Gesellen und Fachkräften für ihre tollen Leistungen und meinte, dass sie heute im Mittelpunkt stehen und die Urkunden, die Geldprämien und die Auszeichnungen erhalten. Ein besonderer Dank gilt aber auch allen Unternehmern und Ausbildnern der Wirtschaft, die das passende Umfeld für die Lehrlinge schaffen.

Holzer betonte auch, dass die Wirtschaftskammer Zwettl über 3.000 Kammermitglieder verfüge, es im Vorjahr 184 Neugründungen gab und 567 Lehrlinge in 180 verschiedenen Lehrbetrieben ausgebildet wurden. „Die duale Ausbildung, die wir in Österreich haben, zeigt, dass der Umstieg von der Schule in das Berufsleben leichter zu bewältigen ist“, so der Kammerobmann.

Waldviertler Facharbeiter überall gefragt

Die Staatsmeisterin der Friseure, Marina Wegenstein aus Krumau/Kamp, skizzierte ihren Werdegang vom Friseurlehrling über den Lehrlingswettbewerb bis zum Staatsmeistertitel. Die nächste große Herausforderung ist die Weltmeisterschaft im Jahr 2017 und die geplante Meisterprüfung. Die Personalchefin von Hartl Haus, Brigitte Wögenstein, meinte, es sei schön, hier bei den Besten zu stehen.

„Facharbeiter und Facharbeiterinnen mit guter Ausbildung werden immer gesucht, gerade die vom Waldviertel haben überall gute Chancen. Top- Lehrbetriebe mit Teamleistung, gutem Managerwert und solider Ausbildung werden bei uns immer wichtiger.“ Spitzenleistungen sollen auch dementsprechend mit Prämiensystem belohnt werden. Wichtig sei auch die Freude am Beruf, dann können auch Spitzenleistungen erreicht werden.

„Es muss jeder Einzelne hoch bewertet werden"

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl betonte, dass die Feierstunde für die Lehrabsolventen auch ein Rückblick auf die drei- oder vierjährige Lehrzeit sei, die sicherlich nicht immer einfach gewesen sei. „Es muss jeder Einzelne hoch bewertet werden, der nicht aufgegeben hat und die Lehrabschlussprüfung schaffte. Heute werden alle vor den Vorhang gebeten, wo die persönliche Leistung dementsprechend gewürdigt wird“, so Schnabl.

Die Urkunden und Auszeichnungen wurden von Josef Schnabl, Dieter Holzer, Bundesratsabgeordneter Adelheid Ebner, der Bezirksvorsitzenden von „Frau der Wirtschaft“ Anne Blauensteiner und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas übergeben.

Diese Veranstaltung wurde von den „Singing Sisters“ Bettina und Veronika Palmetzhofer aus Großgöttfritz an der Orgel und mit wunderbarer Stimme musikalisch umrahmt.