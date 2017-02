Mit der Flussbettreinigung in der Zwettl auf Höhe des Skaterplatzes wurde Anfang der Vorwoche begonnen. Sie wird bis zur Einmündung des Kamps durchgeführt. Geplant ist, mit den Arbeiten, diese Woche fertig zu werden.

„Diese Maßnahmen werden alle paar Jahre durchgeführt. Sie dienen der Totholzbeseitigung, um vor allem Verklausungen zu vermeiden“, erklärt Wasserbau-Stadtrat Gerald Knödlstorfer im NÖN-Gespräch.

Abgestorbene Bäume stellen Risiko dar

Die Arbeiten dienen vorbeugend zum Schutz gegen das Hochwasser. Dabei wird das Flussbett des Kamps ausgeräumt und vor allem totes Holz beseitigt. Sollten die Wassermassen aufgrund einer großen Eis- und Schneeschmelze oder großen Niederschlagsmengen kommen, sei man in Zwettl darauf bestens vorbereitet.

So erzählt der Stadtrat auch, dass man bei den Arbeiten auch einen großen, abgestorbenen Baum, der schon Risse bekommen hatte, beseitigte. Es ist davon auszugehen, dass so ein Baum nicht mehr lange steht, in den Fluss kippt und dabei das Wasser auch empfindlich stauen kann.

Leichteres Arbeiten bei Minustemperaturen

Warum sich diese Arbeiten gerade bei Minustemperaturen anbieten? „Zum einen ist der Wasserstand bei Minustemperaturen meist sehr niedrig. Zum anderen fügt man dem Flussbett bei niedrigen Temperaturen weniger Schaden zu“, erörtert Knödlstorfer.

Zu je einem Drittel werden Bund, Land und Stadtgemeinde die Kosten übernehmen. Diese sind bisher noch nicht abschätzbar, da man nicht weiß, ob man auf mögliche Arbeitserschwernisse stößt.

Die Arbeiten wurden zwischen dem Wasserverband Kamp-Oberlauf und der Wasserbauabteilung des Landes (WA3) abgestimmt und werden von Letzterer auch durchgeführt.