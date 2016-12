Hatte Norbert Hofer bei der – später annullierten – Stichwahl im Mai noch in allen 24 Gemeinden des Bezirks Zwettl die Nase vorn, musste er diesmal zwei Gemeinden an Alexander Van der Bellen „abgeben“, nämlich Schwarzenau, wo es Van der Bellen auf 51,4 % der Stimmen brachte, sowie in der Bezirkshauptstadt Zwettl, wo Van der Bellen mit einem denkbar knappen Ergebnis, nämlich nur einer (!) Stimme mehr, das Rennen machte.

Das sorgte speziell bei den Zwettler Grünen für Jubel. „Zwettl, ein grüner Punkt im ansonsten schwarzen Bezirk“, freut sich Grünen-Bezirkssprecher Andreas Piringer. Hofer fuhr Spitzenwerte in Sallingberg (68,4 %), Martinsberg (68,2 %) und Altmelon (68 %) ein.

Insgesamt liegt Norbert Hofer laut vorläufigem Wahlergebnis im Bezirk Zwettl bei 57,4 % der Stimmen, Alexander Van der Bellen bei 42,6 %. Das bedeutet, dass Van der Bellen im Vergleich zur Mai-Wahl um 2,7 % der Stimmen zulegen konnte.

Im Bezirk dürfte sich das Endergebnis nach Auszählung der Briefwahl-Stimmen noch mehr in Richtung Van der Bellen bewegen.

