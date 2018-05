Die freigegebenen Abschüsse von Fischottern im Waldviertel sind fast zur Gänze erfüllt - von den 20 Ottern, die im Bereich von Teichen in den fünf Waldviertler Bezirken Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen und Zwettl zur „Entnahme“ freigegeben wurden, wurden 19 entnommen.

„Die Abschüsse erfolgten großteils im Winter im Dezember, Jänner und Februar. Im Schnee sind die Fischotter und ihre Spuren leichter zu sehen, und den Tieren steht nur eine eingeschränkte Zahl an offenen Stellen in der Eisdecke offen, sodass man sie gezielter bejagen kann“, erklärt Willibald Hafellner, Obmann im NÖ Teichwirte verband und Betriebsleiter im Kinsky’schen Forstamt in Heidenreichstein.

Vom 1. November bis 28. Februar war, anders als im Rest der Zeit, auch der direkte Abschuss erlaubt. Dabei musste vorher nicht festgestellt werden, ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt, da in dieser Zeit kein Nachwuchs aufgezogen wird und man daher auch Weibchen töten darf. „Sonst müssen die Fischotter mit Lebendfallen gefangen werden und dürfen erst nach der Geschlechtsbestimmung getötet werden. Weibchen muss man wieder freilassen“, klärt Hafellner auf.

Fischotter gehen nicht leicht in die Falle

Von den 19 „entnommenen“ Fischottern wurden 18 direkt abgeschossen, einer mittels Falle erwischt. „Fischotter sind intelligente Tiere, die nicht so leicht in die Falle gehen. Wenn man einen frischen Fisch in der Falle platziert, riechen sie die Witterung des Menschen und gehen nicht hin. Wenn man die Falle leer hinstellt, bleibt es dem Zufall überlassen, ob der Otter in die Nähe kommt“, erläutert Hafellner. Außerdem sei das Wissen um das richtige Fallenstellen in der Jägerschaft heute nur noch wenig verbreitet.

Die direkte Bejagung ist auch nicht einfach, da der Fischotter größtenteils nacht- und dämmerungsaktiv ist. „Die meisten Abschüsse gelangen in der Dämmerung oder bei Mondlicht. Man ist da stark von der Witterung abhängig“, sagt Hafellner.

Bis 30. Juni dürfen Fischotter unter den genannten Rahmenbedingungen bejagt werden, derzeit aber nur noch per Falle. Wie viel die Abschüsse bringen, lässt sich, so Hafellner, noch nicht konkret sagen, da man erst die Abfischzahlen vom Frühjahr auswerten muss.

Direkte Abschüsse seien aus Tierschutzsicht abzulehnen

Der WWF sieht die Abschüsse kritisch. „Der Fischotter ist eine Tierart, die sich durch das Angebot an Lebensraum und Nahrung reguliert. Wird ein Fischotter abgeschossen, zieht der nächste in das freie Territorium nach“, erklärt Artenschutz-Expertin Christina Wolf-Petre. Direkte Abschüsse seien außerdem aus Tierschutzsicht abzulehnen, da angeschossene Tier ins Wasser flüchten und dort qualvoll verenden können. Hinzu komme, dass Fischotter keine festgelegten Paarungszeiten haben, und die Jungtiere bis zu 14 Monate lang abhängig von ihrer Mutter seien. „Der Fund eines Fischotterjungen im Oktober zeigte, dass es, wie vermutet, auch zu dieser Jahreszeit Jungtiere gibt. Der Tod von weiblichen Fischottern in der Zeit von November bis Ende Februar kann somit zu verwaisten Jungtieren führen, die zu jung sind, um zu überleben“, warnt Wolf-Petre.

Der WWF kritisiert, dass beim Erlass des Abschussbescheides keine Klarheit über Höhe und Verteilung des Fischotterbestandes vorlag, und daher die Auswirkungen auf die Population nicht nachvollziehbar sind. Man verstehe die Sorgen der Teichwirte, müsse aber an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Der WWF schlägt als Schutzmaßnahmen Einzäunungen, die Trockenlegung von Teichen im Winter, gut gesicherte Hälterungen und Abschreckung durch Lärm oder Düfte vor. Wo trotzdem Schäden entstehen, müsse das Land Schadenersatz leisten.