Neue Halle, neue Marke samt Homepage, neue Trainer, neuformiertes Team – gar nicht so leicht, alle Änderungen bei der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel bzw. beim „Waldviertel Volleyball Team“ in Kürze wiederzugeben.

„Die Waldviertler bringen Spitzenleistungen im kalten Norden, werden dies in Zukunft unter der Marke Nordmänner tun. Wir wollen damit eine neue Marke und Identität schaffen, die Bindung der Fans zum Verein verstärken“, erklärte Thomas Mang – der aus Zwettl stammende Geschäftsführer der zuständigen Agentur kiwiblau war live und aktiv beim legendären Bundesliga-Aufstiegsspiel der damaligen Union Arbesbach in Enns dabei, musste seine Karriere wegen einer schwerwiegenden Schulterverletzung frühzeitig beenden – bei der offiziellen Teampräsentation am Donnerstag im Hotel-Restaurant Schwarz Alm bei Zwettl.

Trainer mit „Waldviertler Staatsbürgerschaft“

Zur Formierung der neuen Mannschaft sagte Werner Hahn, Obfrau-Stellvertreter und Sportlicher Leiter des Waldviertler Bundesliga-Klubs: „In dem Moment, als im Frühjahr der letzte Ball in Amstetten auf dem Boden gelandet ist und wir die Bronzemedaille gewonnen haben, war mir klar, dass wir diese Mannschaft nicht halten können. Wenn die Burschen Angebote kriegen, bei denen sie zwei bis vier Mal soviel verdienen können wie bei uns, dann ist es ja ganz logisch, dass sie diese auch annehmen.“

Nach den sechs Abgängen, darunter die jungen Österreicher Anton Menner, David Michel und Nik Maurer, hat sich nun eine kleine, bunte Weltauswahl im Waldviertel versammelt, um die kommende Saison zu bestreiten – vom ehemaligen Feuerwehrmann aus Kanada über einen lettischen Riesen-Angreifer bis zum dreifachen Volleyballer des Jahres auf Island.

Die Neuzugänge heißen: Markus Berger (Österreich), Leonhard Tille (Deutschland), Mateusz Jozwik (Polen), Hafsteinn Valdimarsson (Island), Tyler Scheerhorn, Leo Schober (beide Kanada) und Matiss Gabdullins (Lettland). Fünf Spieler sind geblieben: Michal Peciakowski, der aus Polen stammende Kapitän, Aufspieler und Nachwuchsleiter, sein Landsmann Maciej Madej, Rudinei Boff (Brasilien), Simon Hasenauer und zwei echte Waldviertler: Nico Layr und Top-Talent Christopher Hahn.

Langfristig geklärt hat man mittlerweile die Trainer-Frage: Petr Calabek, der Tscheche mit der „Waldviertler Staatsbürgerschaft“ (Zitat Werner Hahn) ist schon seit zehn Jahren beim Verein, kann aufgrund seiner chronischen Knieschmerzen nicht mehr spielen und übernimmt interimistisch das Amt des Cheftrainers. Nach dem Spieljahr 2016/17 kommt Zdenek Smejkal vom Chaosklub aus Ostrava, wo er noch ein Jahr Vertrag hat, zurück – dann agiert Calabek als sein Assistent.

Neues Team, altes Ziel: Rang drei in Österreich

Bei der Präsentation seiner neuen Mannschaft zeigte sich Werner Hahn in bester Laune. Zur Frage, wie stark dieses Team sei, fand er allerdings keine konkrete Antwort: „Das werden wir bei den ersten Liga-Spielen sehen.“ Konkreter wurde er aber bei der Frage nach den Saisonzielen: „Ganz klar: Wir wollen wieder Dritter werden, weil wir dann automatisch die Nummer 1 in Niederösterreich sind!“

Am Freitag gewannen die neuformierten Waldviertler ein Testmatch gegen Ostrava klar mit 5:0 Sätzen, am Samstag unterlagen sie 2:3. Zwei Wochen nach der offiziellen Hallen-Eröffnung am kommenden Samstag steigt am 15. Oktober das erste Heimspiel gegen Graz.