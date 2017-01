Nach 46,5 Jahren im Dienst des Lagerhauses Zwettl lud Technik-Spartenleiter Josef Zlabinger am 20. Jänner zu seinem Abschied ein.

Langjährige Lehrherren und Weggefährten, ehemalige Betriebsratskollegen, die Meister der 13 Lagerhauswerkstätten, die Lagerhaus-Führungsebene sowie Ersatzteil- und Autohandel-Verantwortliche kamen, um mit Zlabinger seinen Pensionsantritt Ende Jänner zu feiern.

Seine Kollegen, die zu seinem Abschied ein wahres „Technik-Meisterwerk“ auf einer Holzplatte für ihn gebaut hatten, bezeichneten ihn als „richtigen Waldviertler Büffel – Wuascht, was kommt, den kann nichts erschüttern!“ Zu seinen Hobbies meinte Landmaschinenmeister Hannes Bauer: „Wenn er nicht gerade am Fußballplatz Schnee räumen ist, dann ist er am Fußballplatz gießen. Und wenn er nicht gießen ist, dann ist er am Fußballplatz Rasen mähen.“

Weiters wurde von seinen Kollegen schelmisch bewundert, wie er mit zwei Telefonen an zwei „Ohrwaschln“ mit mindestens zwei Leuten geredet hat und trotzdem immer alles funktionierte. Zlabinger sei auch hier und da ein „Sturschädl“ – was man in der Funktion als Technikleiter aber auch sein müsse.

Meditativer Ausgleich bei der Gartenarbeit

„Das Rasenmähen muss auch etwas Meditatives haben, andere ziehen nach einem so stressigen Job weg und werden Buddhisten. Beim Sturm im Herbst dachte ich mir des Öfteren: Hoffentlich blost’s eam ned owa“, meinte Direkor Hans Bayr in humorvollen Worten. Aber er wurde auch Ernst: „Eine Ära geht zu Ende. Du hast oft das richtige Gefühl und Gespür gehabt, wie man mit Menschen umgehen kann und umgeht“, sagte Bayr Danke.

„Mit deiner kompetenten Art warst und bist du ein Vorbild für unser Lagerhaus“, so Bayr weiter. Wenn man fast 47 Jahre im Dienst des Lagerhauses steht, präge man es ohne Zweifel mit. 250 Menschen arbeiten in der Sparte Technik, die 40 Millionen Euro Umsatz macht. Das sind 25 des Gesamtvolumens des Lagerhauses Zwettl.

"immer ein sehr kompetenter Mann"

Obmann Erich Fuchs und Ehrenobmann Emmerich Thaler gratulierten Josef Zlabinger und dankten auch seiner Gattin Maria, die immer Verständnis für seine Arbeit aufgebracht habe. Fuchs betonte, dass er noch nicht so lange mit Zlabinger zusammenarbeite, aber „es gab immer sehr gute Gespräche. Du warst immer ein sehr kompetenter Mann.“ Er überreichte dem Technikspartenleiter für außergewöhnliche Verdienste das Ehrenzeichen der Raiffeisen Ware Austria in Gold. Dann hieß Fuchs den neuen Spartenleiter Franz Czech im Führungsteam willkommen, der bereits dort von Fuchs, Bayr und Zlabinger mit Vorschusslorbeeren bedacht wurde.

Zlabinger begann seine Lagerhaus-Karriere am 8. Juli 1970 als Bürokaufmann der Werkstätte Schweiggers. 1973 wechselte er in das Büro der Werkstätte in Zwettl, 1975 übernahm er das Ersatzteillager. 1990 wurde er mit der Entwicklung und Installierung eines Zentraleinkaufes der Werkstätten betraut. Von 1991 bis 2012 war er Betriebsratsobmann der Angestellten im Arbeiterkammer-Bereich, und 2010 wurde er zum Leiter der Sparte Technik befördert.