Es war wieder ein genussreicher Tag in Zwettl .

Gesundheit, Ernährung und Wellness standen auch heuer im Mittelpunkt der 13. Waldviertler Genussmesse, die am 5. Mai in der Wirtschaftskammer über die Bühne ging und sich wieder besten Besuches erfreute.

„Genussmenschen mit Herz wollen wir sein“, so Gabriele Prinz, die gemeinsam mit Regina Mayer-Uitz, Gabriele Doppler, Sylvia Ledermüller und Martin Hanisch dem betreuenden Lehrerteam angehört. Die Projektgruppen der 4. Klassen der HLW Zwettl haben sich für diese Messe gemeinsam mit ihren Projektpartnern wieder intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und auch zahlreiche eigene Produkte entwickelt, sodass der Tag abermals zu einem „genussreichen, freudigen Ereignis“, so Prinz, wurde. Diesem wohnten auch wieder eine ganze Reihe von Ehrengästen bei, die als Präsent eine von den Schülern selbst geschöpfte Kriecherlseife erhielten.

Eröffnet wurde die Messe, die viel Kulinarisches, aber auch Kreatives und Modisches präsentierte, von Nationalratsabgeordneter Angela Fichtinger, die das Engagement und die Initiative der Schule lobend hervorhob. „Der Brückenschlag von der Schule in den Beruf wird hier ganz besonders gelebt“, so Fichtinger. „Ihr könnt stolz sein auf diese Schule, in der Ihr eine gute und fundierte Ausbildung für‘s ganze Leben bekommt!“

Ein Höhepunkt der Eröffnung war – vor der großen Modenschau – der Anschnitt einer 50 cm großen „Almtorte“, deren Rezeptur von den Schülern in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Schwarz Alm verfeinert wurde.