In ausgewählten Kernland-Gemeinden können sich Familienmitglieder ab Oktober im „ABS-Café“ mit Experten austauschen. Damit will man einen Raum für Austausch, Bildung und Spaß für Frauen und Männer aller Altersgruppen bieten.

Im ABS-Café finden Gespräche zu unterschiedlichen Themen unter den Teilnehmern sowie mit Experten bei Kaffee und Kuchen statt. Von rechtlichen Themen über Bewegung und Entspannung für Mütter und Kinder, bis hin zu Erste Hilfe Maßnahmen für Kleinkinder findet alles Platz, was interessiert und das Leben einer Familie erleichtert. Passend dazu stellen Experten und Institutionen praxisnah und kompakt das jeweilige Thema dar (ca. 15 min.). Im Anschluss daran kann weiter in der Gruppe diskutiert werden, oder im Einzelgespräch mit den Experten Persönliches besprochen werden.

Beratungstermine einmal monatlich

Die ABS-Cafés finden einmal im Monat in ausgewählten Kernland Gemeinden statt und sind terminlich an die Elternberatung gebunden. Start ist am 13. Oktober in Martinsberg, Waldhausen, Bad Traunstein, Bärnkopf, Gutenbrunn und Schönbach. Da die ABS-Cafés größtenteils in der NÖ-Kinderbetreuung stattfinden, ist für ausreichend Spielmaterialien und eine kindgerechte Umgebung gesorgt.

Eingeladen sind alle Personen, die Interessen an den jeweiligen Themen haben, egal aus welcher Gemeinde sie kommen und egal ob sie selber Kinder oder Enkelkinder haben. Das gesamte Programm ist unter www.waldviertler-kernland.at/abs-cafe aufrufbar.