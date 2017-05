Reinhard Lemp nimmt eine Auszeit, Berthold Sandtner wird in dieser Zeit die Geschicke des Aufklärungs- und Artielleriebataillons 4 leiten.

Allentsteig: Kommando in neuer Hand .

Zur feierlichen Kommandoübergabe des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 (AAB4) wurde am 3. Mai in die Liechtenstein-Kaserne geladen. Dazu traten zahlreiche Abordnungen des Heeres an, um dem scheidenden Kommandant Reinhard Lemp die Ehre zu erweisen und seinen Nachfolger Berthold Sandtner zu begrüßen.

Der Hörmannser Reinhard Lemp nimmt ein Jahr Auszeit, um jene Ruhe zu genießen, den Frieden, „die ich in den letzten fünf Jahren nicht hatte.“ Vor fünf Jahren übernahm Lemp das Kommando, er hätte eine klare Agenda gehabt, von der er nicht alle Erwartungen erfüllen konnte. Das AAB4 ist in Horn und Allentsteig stationiert. Lemp ging auf die Schließungspläne der Radetzky-Kaserne Horn von Ex-Verteidigungsminister Gerald Klug ein, auf die man noch Ende 2016 bestand.

Verbesserungsangebot trugen Früchte

Klugs Nachfolger Hans Peter Doskozil sieht dies aber anders, die Kaserne wurde bisher nicht geschlossen. „Als Ausgangspunkt der budgetären Situation des Bundesheeres habe ich das verstanden. Als Kommandant kann man das aber nicht verstehen“, so Lemp. Man hätte die Verantwortung, die Soldaten auszubilden, zu führen und vorzubreiten. Er hätte viele Versuche im pro-aktiven Sinn gemacht, Verbesserungsmöglichkeiten anzubieten, einige trugen Früchte.

Dabei zeigte sich Lemp stolz, seinen Weg nicht verlassen zu haben und heute eine vorbereitete Truppe übergeben zu können. Er verabschiedete sich mit einem dreifachen „Zu Gleich“, was der Wahlspruch des AAB4 ist.

Sandtner will Weg von Lemp weiterführen

„Es ist ein bedeutsamer Moment für mich“, betonte der neue AAB4-Kommandant Berthold Sandtner, der für ein Jahr bestellt wurde. Für ihn bringt das Kommando folgende Pflichten mit sich: Die Verantwortung über Leib und Leben seiner Soldaten ungeteilt zu tragen, die Weiterentwicklung des AAB4 zu fördern und die geforderten Aufträge zu erfüllen: „Einen Beitrag zur Sicherheit in Österreich zu leisten und notfalls Österreich mit der Waffe in der Hand zu verteidigen.“

In Sandtners Absicht liege es, die konsequenten Forderungen und den Weg Lemps weiterzuführen. Weiters betonte er, dass das AAB4 weiter ein verlässlicher Partner auf regionaler und überregionaler Ebene bleiben werde.

Gute Abstimmung mit Region

Höchster militärischer Anwesender war Brigadekommandant Stefan Fuchs, der Lemp zu seiner hervorragenden Leistungen als Kommandant gratulierte, er sei dafür verantwortlich, dass die Weiterentwicklung des Bataillons ein Erfolgsmodell wurde. Dann wandte er sich an Sandtner: „Meine Aufgabe an dich ist es, dass du den bereits beschrittenen Weg weiterführst“, so Fuchs.

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais strich hervor, dass gerade im Waldviertel die Leistungen des Bundesheeres für Österreich und die Region geschätzt würden. Man sorge für zusätzliche Sicherheit in der Region und sei zudem ein wichtiger Arbeitgeber. Sie dankte Lemp für die gute Abstimmung des Heeres mit Vertretern der Region und für seine offene Informationskultur und hoffe mit Sandtner auf eine gute militärische Zukunft im Waldviertel. Nicht zuletzt werden jetzt wieder zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen.