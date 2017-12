Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lud Schüler sämtlicher Schultypen ein, an einem Kreativwettbewerb für ihre heurige Weihnachtspostkarte teilzunehmen. Entschieden hat sie sich letztendlich für zwei Motive, eines davon stammt von Leonie Mosgöller von der Volksschule Sallingberg, die damit den 1. Preis erreichte.

Insgesamt reichten 102 Bildungseinrichtungen bei der Weihnachtspostkartenaktion ihre Motive ein, eine unabhängige Jury wählte 18 Preisträger. In den letzten Tagen galt es, fast 900 Motive zu beurteilen, in sechs Kategorien, von der Sonderschule über die Volksschule und die Mittelschulen bis zu den Gymnasien, polytechnischen Schulen und berufsbildenden höheren Schulen. Die Sieger wurden in der Vorwoche in St. Pölten durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ausgezeichnet.

„Ein solcher Wettbewerb zeigt, welch Kreativität, welch künstlerisches Schaffen in unseren Kindern und Jugendlichen steckt und welch hervorragende Arbeit in unseren Schulen geleistet wird,“ sagte die Landeshauptfrau.

Die Werke der Preisträger werden auch im Landesschulrat in St. Pölten ausgestellt.