Zwei Schülerinnen aus der Gemeinde Waldhausen erstatteten auf der Polizeiinspektion Waldhausen Selbstanzeige. Sie dürften für mehrere Graffitis und Sprühereien in Werschenschlag verantwortlich sein.

In der Nacht vom 17. auf 18. Februar wurden in der gesamten Ortschaft mehrere Geräte und Gebäude durch gelbe Farbe beschädigt. So waren etwa ein Wohnhaus, eine Kinderschaukel und ein Verkehrszeichen mit diversen Symbolen – darunter einige mit religiösem Hintergrund – beschmiert.

Graffitis an zwei Schuppenwänden, einer Holzschar und einem Obstbaum

Außerdem waren an zwei Schuppenwänden, einer Holzschar und einem Obstbaum Graffitis angebracht. Beamte konnten die entleerten Spraydosen noch im Ortsgebiet sicherstellen.

Die beiden dafür verantwortlichen Mädchen dürfte rasch das schlechte Gewissen gepackt haben. Bereits am 19. Februar zeigten sie sich geständig, für die Aktion verantwortlich zu sein.

Im Beisein der Erziehungsberechtigten wurden die Schülerinnen zum Tathergang befragt. Sie gaben an, den Davidstern und das Wort „Jude“ an einem Fenster aufgesprüht zu haben, weil das Thema derzeit im Religionsunterricht behandelt werde.