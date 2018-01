68 eingereichte Projekte in vier Kategorien, 26 Projekte in der Endrunde, neun Siegerprojekte – darunter zwei aus dem Bezirk Zwettl und eine Nominierung – sowie 250 Gäste. So die Bilanz der Verleihungsveranstaltung im Rahmen des Projektwettbewerbs der Dorf- und Stadterneuerung am 11. Jänner im Landtagssaal in St. Pölten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte die Auszeichnungen persönlich.

Der Projektwettbewerb wird seit 2003 alle zwei Jahre und diesmal zum achten Mal durchgeführt, mit dem Ziel, interessante und wertvolle Projekte in der Öffentlichkeit zu präsentieren und jene Personen, die für diese Projekte verantwortlich sind, vor den Vorhang zu bitten. Es gilt dabei aber auch ein Netzwerk zu schaffen, wo miteinander und voneinander gelernt wird.

…sowie mit den Vertretern des Waldviertler Kernlands, den Bürgermeistern Christa Jager und Robert Hafner, Doris Maurer, Regine Nestler und Elisabeth Wachter, ... | NÖ Regional

Den 1. Preis in der Kategorie „Dorf- und Stadtökonomie“ erreichte die Wirtekooperation „Heimat der Waldviertler Knödel“ der Kleinregion ASTEG. Seit dem Volksmusikfestival „aufhOHRchen“ 2015 positioniert sich die Region als Knödelregion. Die Kooperation „Knödel Land Wirte“ mit sieben Beteiligten wurde gegründet. Heuer wird der „Knödel Land Radweg“ eröffnet, der alle sieben „Knödel Land Wirte“ auch per Rad gut erreichbar macht. Bei der Entwicklung der Marke, der Kooperation sowie des Maßnahmenkatalogs arbeiteten bis zu zehn Gastronomiebetriebe mit.

Durch diese Aktivitäten positionierte sich einerseits die gesamte Kleinregion neu, andererseits gelang es, zusätzliche Gäste und damit Wertschöpfung in die Region zu bringen. Da dieses Angebot auch vermehrt von der einheimischen Bevölkerung angenommen wird, bleibt mehr Geld in der Region. Da mit erhöhten Einnahmen auch der Gefahr der Schließung von Gasthäusern entgegengewirkt wird, trägt das Projekt jedenfalls auch zur Aufrechterhaltung bzw. zur Steigerung der Lebensqualität in der Region bei.

Martinssaal in eigener Kategorie nominiert

Der Sieg in der Kategorie „Soziale Dorferneuerung“ bei den Kleinregionen ging an das Projekt MahlZeit – SeniorenMobil, gemeinsam essen, reden, lachen“ der ARGE Senioren Mobil des Waldviertler Kernlands. Das Projekt wurde gestartet, um das Wohlbefinden der Senioren 50+ zu verbessern, die nachbarschaftliche Vernetzung zu fördern und so zu einem gesunden und aktiven Älterwerden beizutragen.

Die Senioren essen in einem der regionalen Gasthäuser gemeinsam zu Mittag und verbringen den Nachmittag miteinander. Das vielfältige Nachmittagsprogramm wird von einem ehrenamtlichen „Gastgeber“ vorbereitet und reicht von Filmvorführungen, Kartenspielen, Singen, Musik, Unterhaltung, Bildpräsentationen, bis hin zu Vorträgen.

Das Projekt fördert die Gesundheit einerseits durch ein frisch gekochtes Mittagessen. Der große Mehrwert ist aber der soziale Aspekt. Es hilft, die Senioren aus der Isolation zu holen, sie als aktive Bevölkerungsgruppe sichtbar zu machen, stärkt die sozialen Kontakte und fördert so die Gesundheit und das Wohlbefinden.

…und den Martinsbergern Cornelia Ledermüller, Bürgermeister Friedrich Fürst, Anneliese Haslinger und Diakon Karl Mayerhofer-Sebera. | NÖ Regional

Neben diesen beiden Hauptpreisen wurde ein weiteres Projekt aus dem Bezirk Zwettl nominiert, nämlich der Martinssaal der Marktgemeinde Martinsberg in der Kategorie „Zentrumsentwicklung“ (Stadt/Gemeinde). Die Gemeinde errichtete einen gemeinsamen Veranstaltungssaal, der sowohl der Pfarre als auch der Gemeinde zur Verfügung steht und den heutigen Standards entspricht.

Aus diesem Grund wurde der Pfarrhof inklusive seinen Außenbereichen umgebaut: Der alte Pfarrsaal wich dem neuen barrierefreien Martinssaal. Im Erdgeschoß des Martinssaals sind Räume für die NÖ Kinderbetreuung und ein Jugendraum entstanden. Der Veranstaltungssaal steht allen Bürgern und Gruppen offen. Der neu gegründete Kulturverein KIM bietet ein umfassendes Kulturprogramm an, und auch andere Vereine nutzen den Saal gerne für Aktivitäten. Durch die Kooperation der Pfarre und der Gemeinde werden Ressourcen gekoppelt und die geschaffenen Räume besser ausgelastet. Außerdem belebt der neue Saal das Ortszentrum.