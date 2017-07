Die Durststrecke ist beendet – nach neun Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr Zwettl-Stadt wieder eine Wettkampfgruppe. Und diese war bereits erfolgreich bei den Landesleistungsbewerben mit dabei.

"Bis zu 300 Einsätze im Jahr"

Die Initialzündung für die Neugründung der Gruppe kam aus der Mannschaft selbst. Es haben sich neun Leute gefunden, die seit heuer auf die Jagd nach den Abzeichen gehen. Auf die Frage, warum neun Jahre lang die Freiwillige Feuerwehr Zwettl-Stadt keine Wettkampfgruppe stellen konnte, meint Kommandant-Stellvertreter Matthias Hahn: „Wir haben bis zu 300 Einsätze im Jahr. Mit einem solchen Aufkommen ist es für die Kameraden schwierig, neben Privatleben und Beruf Zeit zu finden.“ In der Vergangenheit habe es sich für die Kameraden einfach nicht ausgegangen, zusätzlich Zeit in eine Wettkampftruppe zu investieren.

„Es hat sich in den neun Jahren einfach nicht ergeben. Jetzt hat es halt gepasst“, so Hahn.

Als Vorbereitung für die Abschnittsbewerbe trainierte die Gruppe ein halbes Jahr lang zweimal wöchentlich. Als Trainer griff ihnen Franz Raab unter die Arme.

Unterstützung kam auch von der Freiwilligen Feuerwehr Moidrams. Die Kameraden ließen die Zwettler Wettkampftruppe bei ihren Trainings zusehen, vermittelte ihnen viel Know how und zeigte etliche Tricks, so Hahn. „Eine solche Gruppe ganz von Null aufzubauen ist natürlich schwierig. Sie haben die Herausforderung aber gut gemeistert.“ Mit Mario Steinbauer hat die Wettkampftruppe außerdem einen erfahrenen Kameraden im Team, der sich bereits mehrere Feuerwehrleistungsabzeichen gesichert hatte.

Die übrigen Mitglieder traten beim NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb Anfang Juli in St. Pölten zum ersten Mal bei einem Landesbewerb an. Für sie ging es um das Erwerben der Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber.

Die Gruppe schnitt dabei erfolgreich ab. In Bronze absolvierte sie den Löschangriff fehlerfrei in 68,12 Sekunden. Beim Staffellauf erreichten die Kameraden eine Zeit von 56,75 Sekunden. Damit übertrafen sie mit 375,13 Punkten das Bewerbsziel von 310 Punkten.

In Silber führten sie den Löschangriff in 91,73 Sekunden durch. Dazu kamen fünf Fehlerpunkte. Beim Staffellauf erreichten sie 57,81 Sekunden. Mit 345,46 Punkten konnte das Bewerbsziel von 310 Punkten klar erreicht werden.

Zur Zukunft der erfolgreichen neuen Wettkampfgruppe sagt Hahn: „Ich hoffe, dass es weiter geht.“