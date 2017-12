Bilanz über zwei Jahre intensive Integrationsarbeit zog der Verein „Willkommen Mensch! in Groß Gerungs – Langschlag“ am 25. November. Abgesehen von der gelungenen Integration der Geflüchteten freute sich der Verein besonders, über die Vermittlung von Arbeitsplätzen an Asylberechtigte berichten zu dürfen.

Im gut gefüllten Pfarrsaal von Groß Gerungs gaben Vereinsobmann Gerhard Fallent und seine Stellvertreterin Gabriela Schwott einen Überblick über die bereits bewältigte und aktuelle Vereinsarbeit. Vorstandsmitglied Christian Scheidl erteilte Auskunft über die rechtliche Situation der Geflüchteten und bat die Bevölkerung, sich bei Unklarheiten und Fragen direkt an den Verein zu wenden, statt unqualifizierten Gerüchten Glauben zu schenken.

Alois Kitzler von der Formholz Holzverarbeitung GmbH berichtete über die Aufnahme von Mohammad Tabban in seinem Betrieb und zeigte sich voll des Lobes für den neuen Mitarbeiter. Weitere Erfolgsstorys: Fahed Droubi arbeitet bereits in Fixanstellung im Wirtshaus von Rudi Hirsch und Hamid Tajik bewährt sich als Lehrling im Herz-Kreislauf-Zentrum. Im Ort leben derzeit 47 Geflüchtete aus Syrien, der Mongolei, Afghanistan und dem Libanon. 26 von ihnen sind im von der Firma „SLC Europe“ gestellten Quartier im Appelhaus untergebracht, der Rest lebt in privaten Wohnungen.

Im Namen der Gemeinde bedankte sich Stadträtin Liane Schuster für den unermüdlichen Einsatz und die reibungslose Integration der Geflüchteten. Die Band „Yallah Yallah!“ und das von den Geflüchteten liebevoll zubereitete orientalische Buffet trugen zum guten Gelingen der Veranstaltung bei.

Weitere Informationen über den Verein, der auch sozialbedürftige Einheimische unterstützt und sich stets über weitere Unterstützung freut, finden Sie auf der Homepage www.willkommenmenschgerungslangschlag.at oder auf Facebook.