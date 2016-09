In Wolfenstein krachten zwei Pkws nach einem Zuammenstoß in die Leitplanken. Ein 26-Jähriger übersah einen 76-jährigen Wiener an der Kreuzung der L 65 mit der B 36. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. An den Leitschienen im Unfallbereich enstand erheblicher Sachschaden.

| NOEN, FF Echsenbach