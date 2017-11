Wenn es um Mechaniker der Spitzenklasse geht, die Österreich international vertreten, dann wurden sie heuer wieder vom Waldviertel gestellt:

Bei den Weltmeisterschaften, den sogenannten „World Skills“ in Abu Dhabi, bei der sich auch die besten KFZ-Techniker weltweit messen, erreichte KFZ-Meister Klaus Lehmerhofer von BMW Auer in Krems von rund 40 Teilnehmern als zweitbester Europäer den siebenten Platz. Weil er eine sehr hohe Punktzahl erreichte und ihn auch vom Weltmeister-Titel nicht viel trennte, wurde er zusätzlich mit der „Medallion for Excellence“ ausgezeichnet.

KFZ-Meister Wolfgang Kammerer von Mercedes Wiesenthal Zwettl bereitete seinen Schützling auf die Weltmeisterschaften vor. Er wurde selbst 1998 zum Europameister und 1999 zum Weltmeister gekürt und trainiert den Teilnehmer, der für Österreich an den Start geht. Eine Person darf dabei nur ein einziges Mal bei den Meisterschaften teilnehmen. Weiters ist Kammerer seit 2008 „Experte“ bei den World Skills, das bedeutet, dass er in einem der Bereiche das Reparaturszenario für die Kandidaten miterstellt und die Teilnehmer anschließend als Juror bewertet.

Viel harte Arbeit, um vorne dabei zu sein

Lehmerhofer musste bei der Weltmeisterschaft an vier Tagen in acht Module bestehen, wie beispielsweise bei Motor, Antrieb, Elektrik, Achsen oder Bremsen. Die Fahrzeuge und auch die Prüfstände, auf denen gearbeitet wird, werden erst vier Wochen zuvor bekannt gegeben. Dieses Mal war das Szenario für Europäer besonders schwer, denn weder Automodell noch Prüfstand sind am Europäischen Markt erhältlich und so war es auch unmöglich, passendes Gerät für das Training zu bekommen.

Die Vorbereitungen auf die Meisterschaften gingen rund ein dreiviertel Jahr. Neben der vielen Freizeit an Wochenenden und Feiertagen stellten die Unternehmen Mercedes Wiesenthal und BMW Auer den österreichischen Parademechanikern auch zahlreiche Arbeitsstunden zur Verfügung, um die bevorstehenden Aufgaben zu meistern. Dafür sind Kammerer und Lehmerhofer sehr dankbar, denn das sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit. „Sonst würde das aber auch nicht gehen, genauso wenig, wie wenn die Familie nicht das Verständnis dafür aufbringt“, betont der Mercedes Wiesenthal KFZ-Meister.

Wiesenthal-Geschäftsführer Andreas Artner ist stolz auf seinen Parademechaniker: „Wolfgang ist ein unheimlich großes Aushängeschild für den gesamten Betrieb. Es ist schon fast Tradition, ihn für diese Belange freizustellen“, lacht Artner.

Europameisterschaft 2018 ist nächstes Ziel

Da Kammerer auch als Juror bei den Nationalen Meisterschaften der Volksrepublik China in Shanghai eingeladen wurde, trat auch Lehmerhofer dort an und wurde zweitbester Europäer. Kammerer ist sehr stolz auf die Leistungen von Lehmerhofer, vor allem für die Bedingungen, weder Automodell noch Prüfstand zu kennen, sei die Leistung herausragend. „Das ist, wie wenn unsere Schifahrer ein ganzes Jahr ohne Schnee trainieren würden“, meint Kammerer. Lehmerhofer kommt aus Mittelbergeramt, Gemeinde Gföhl, ist KFZ- sowie Land- und Baumaschinenmeister und wird bald 22 Jahre alt. Nächstes Jahr im September darf er noch bei der Europameisterschaft in Budapest antreten.

Bundesinnungsmeister für Fahrzeugtechnik, Friedrich Nagl ist überzeugt: „Das duale Ausbildungssystem für unsere Lehrlinge und die exzellente Arbeit unserer Mitgliedsbetriebe in Aus- und Fortbildungen von Mitarbeitern sichert uns seit Jahren Top Platzierungen bei interantionalen Bewerben.“ Innungsmeister-Stellvertreter Erik Paul Papinski ergänzt: „Solche Leistungen können nur vollbracht werden, wenn die Familie, Experten und der ausbildende Betrieb dahinter stehen und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen.“