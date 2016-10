Nach einem in der Nacht auf Freitag verübten Coup in Moidrams wurde der Mann am Freitagabend festgenommen. An seiner Wohnadresse im Bezirk Zwettl entdeckten Ermittler Diebesgut von Einbrüchen in drei Firmengebäude und einen Hochstand - darunter Bargeld, ein Jagdgewehr und Laptops, berichtete die NÖ Polizei am Montag.

Die vier Straftaten wurden seit 8. Oktober verübt. Sichergestellt wurden auch ein Handy und eine Digitalkamera, die der 24-Jährige erbeutet haben soll. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.