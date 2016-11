Ein 31-Jähriger aus Harruck (Gemeinde Groß Gerungs) verursachte in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall im Stadtgebiet Zwettl.

Er war am 11. November gegen 8.00 Uhr mit seinem Pkw am zweiten Fahrstreifen der B38 in Richtung Kreisverkehr zwischen der Jet-Tankstelle und Autohaus Berger unterwegs.

Der 31-Jährige wollte auf den ersten Streifen wechseln, übersah dabei aber den Pkw einer 35-jährigen Lenkerin aus Heinrichs bei Weitra. In Folge stieß der Pkw des Harruckers mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen das Heck und die rechte Seitenwand der 35-Jährigen.

Beide Pkw wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge mittels Kran erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Zwettl-Stadt. Während sie die Straße von Blechteilen und Scherben säuberten, regelte die Polizei Zwettl den Verkehr. Bis 11 Uhr waren alle Arbeiten beendet und die Kameraden konnten einrücken.

Nach der Unfallaufnahme suchte die 35-jährige Lenkerin aus Heinrichs das Landesklinikum Zwettl auf. Sie gab nachträglich bekannt, dass sie bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt worden sei. Der 31-jährige Unfalllenker blieb offiziell unverletzt.