Verunreinigungen und auch Vandalenakte am Spielplatz in der Promenade sorgten bereits mehrfach für Ärger. Jetzt gibt es wieder Beschwerden…

So wandte sich jüngst eine Mutter an die Medien und auch an die Gemeinde direkt, nachdem sie „schon oft schlechte Erfahrungen“ bezüglich Müll, der am ganzen Spielplatz verteilt war, gemacht habe. Jüngst machte sie wieder einen Ausflug zum Spielplatz.

„Meine Tochter hatte sehr viel Spaß und der Spielplatz war auch gut besucht“, berichtet sie. Doch als sie dann gemeinsam durch den Tunnel gingen, musste sie „eine schockierende Entdeckung“ machen: Sie fand unter dem Laub nicht nur die Splitter einer kaputten Wodka-Flasche, sondern auch ein Kondom. „Für mich war der Ausflug damit beendet. Ich bin sehr enttäuscht und auch wütend darüber, dass sich die Gemeinde Zwettl nicht um diesen Platz kümmert“, übt die Frau heftige Kritik.

Verstärkte Kontrollen werden durchgeführt

Dem zuständigen Stadtrat Josef Zlabinger ist das Problem durchaus bewusst, und der Bürgermeister habe sofort nach Bekanntwerden Anzeige bei der Polizei und der Bezirkshauptmannschaft erstattet. Bereits eine halbe Stunde nach Einlagen des Briefes der Mutter sei der Müll von Bauhofmitarbeitern beseitigt worden, erzählt Zlabinger auf Anfrage der NÖN.

Prinzipiell wird der Spielplatz von der Gemeinde im Winter einmal wöchentlich, im Sommer zwei Mal pro Woche kontrolliert. Derzeit patroulliert nicht nur die Polizei regelmäßig – auch in Zivil –, auch Josef Zlabinger schaut täglich selber nach dem Rechten. Einen Tag nach der Beschwerde war er gleich drei Mal vor Ort, während bei seien ersten beiden Besuchen alles in Ordnung war, fand er abends wieder einen Kübel voll Müll vor.

Spielplatz soll umgestaltet werden

„Wir sind derzeit am Überlegen, wie wir das in den Griff bekommen“, berichtet Zlabinger, möglicherweise könnte dort eine Sperrzone wie einst beim Busbahnhof (damals wegen Drogen) eingerichtet werden. Er hofft jetzt, dass die regelmäßigen Kontrollen die Jugendlichen, die sich dort herumtreiben und den Platz zumüllen, abschrecken.

Der Spielplatz soll übrigens umgestaltet werden. Sobald die Gemeinde eine Förderzusage seitens des Landes hat, wird mit Workshops und der Planung begonnen. „Bis Mitte 2019 muss die Umgestaltung dann abgeschlossen sein, um die Förderung in Anspruch nehmen zu können“, so Stadtrat Josef Zlabinger.