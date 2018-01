„Mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Rücken stiegen die Beschäftigten- und sanken die Arbeitslosenzahlen“, so die erfreuliche Bilanz des Geschäftsstellenleiters des Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl, Kurt Steinbauer, zum abgelaufenen Arbeitsmarktjahr 2017.

Die steigende Arbeitskräftenachfrage führte zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit und zu einem kräftigen Plus bei den Stellenbesetzungen. Trotz der erfreulichen Trendwende, die generell am niederösterreichischen Arbeitsmarkt 2017 gelungen ist, gibt es aber weite strukturelle Probleme: Personen der Generation 50+ bzw. mit gesundheitlichen Einschränkungen laufen weiterhin Gefahr, langzeitarbeitslos zu werden bzw. zu bleiben.

Rechneten Wirtschaftsforscher noch Anfang 2017 mit einem vergleichsweise zaghaften Wirtschaftswachstum von 1,2 % bis 1,5 %, so wurden diese Erwartungen deutlich übertroffen: Das BIP wird 2017 mit einem Plus von rund 3 % abschließen. Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung im gesamten europäischen Raum sorgte für eine nachhaltige Nachfrage nach Arbeitskräften.

Auch am niederösterreichischen Arbeitsmarkt herrschte eine rege Nachfrage nach Personal. „Wir haben die Dynamik des Aufschwungs genutzt und uns intensiv ins Arbeitsmarktgeschehen eingebracht“, betont Kurt Steinbauer.

Die Bilanz 2017 des AMS Zwettl:

Im vergangenen Jahr wurden 1.725 freie Stellen und Lehrstellen gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein sattes Plus von 20,2 %.

Gleichzeitig konnten 1.263 freie Stellen und Lehrstellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden – ein Plus von 12,3 % im Vergleich zu 2016.

2.741 ehemaligen arbeitslosen Kunden des AMS Zwettl ist es letztes Jahr gelungen, ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme zu beenden.

Langzeitarbeitslosigkeit wurde leicht reduziert

„Wir konnten in diesem Jahr Jobsuchenden ein deutlich umfassenderes Vermittlungsangebot machen als in den Jahren davor. Wer sich um eine zumutbare Stelle nicht beworben oder ein passendes Schulungsangebot nicht angenommen hat, musste jedoch mit Konsequenzen rechnen, nämlich der befristeten Sperre der finanziellen Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz“, macht AMS-Leiter Steinbauer deutlich. In 40 Fällen wurde vom AMS Zwettl im Jahr 2017 das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe gesperrt.

Minus 0,4 %-Punkte bei Arbeitslosenquote 2017

Die Arbeitslosenquote im Bezirk Zwettl wird im Vergleich zu 2016 um voraussichtlich 0,4 Prozentpunkte sinken und bei 6

% zu liegen kommen. Es gab den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 2012: Jahresdurchschnittlich waren im Bezirk Zwettl 1.082 Personen arbeitslos.

Das ist im Vorjahresvergleich ein Rückgang um 69 Betroffene oder minus 6 %. Die Trendwende am Arbeitsmarkt kam sowohl Frauen (minus 6,6 % von 441 auf 412 Betroffene) als auch Männern (minus 5,6 % von 710 auf 670 Betroffene) zugute.

Einen Rückgang gab es auch bei der Jugendarbeitslosigkeit (bis 25). Jahresdurchschnittlich waren 153 Jugendliche beim AMS Zwettl arbeitslos vorgemerkt. Das sind zehn Betroffene oder um 6,1 % weniger als 2016.

AMS; NÖN-Grafik: Bischof

Entgegen dem Niederösterreich-Trend konnte im Bezirk Zwettl auch die durchschnittliche Anzahl der Langzeitarbeitslosen von 143 auf 134 Betroffene gesenkt werden. Das entspricht einem Rückgang von 6,3 %. Im Fokus der Arbeitsmarktpolitik besteht das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin. Diese betrifft vor allem Personen der Generation 50+ sowie jene, die wegen gesundheitlicher Probleme nur schwer wieder einen neuen Arbeitsplatz finden.

„Ohne unsere Unterstützung finden diese Menschen trotz des kräftigen Konjunkturaufschwungs kaum Anschluss an das Erwerbsleben. Mit einem soliden Wirtschaftswachstum gilt es, auch im Jahr 2018 konsequent an den strukturell bedingten Problemen am Arbeitsmarkt zu arbeiten“, erklärt Steinbauer.