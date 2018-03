Ein Sommer der Straßenbaustellen, die auch die Sperre ganzer Straßenzüge notwendig macht, steht den Zwettlern ins Haus.

Seit kurzem ist fix: In den Sommermonaten soll die untere Landstraße zur Baustelle werden. Da die Raiffeisenbank durch die EVN an das Leitungsnetz der Fernwärme angeschlossen wird, ist auch seitens der Stadtgemeinde Zwettl geplant, gleichzeitig alle Einbauten in diesem Abschnitt zu sanieren und zu ergänzen. „Es besteht höchstes Interesse daran, die Arbeiten so zügig wie möglich durchzuführen, um die Anrainerbelastungen und Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten“, so Bürgermeister Herbert Prinz.

Neben dem Kanalsystem ist auch das Wasserleitungsnetz zu sanieren. Die Stadtgemeinde Zwettl will nach Fertigstellung der Arbeiten ihren Bürgern ein Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungssystem zur Verfügung stellen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht. Gleichzeitig wird eine Lichtwellenleiter-Leerverrohrung verlegt. Damit besteht die Möglichkeit, zukünftig Firmen und Haushalte mit schnellerem Internet zu versorgen.

Infrastrukturleitungen auf neusten Stand gebracht

Aufgrund der Vielzahl an Einbauten bedarf es eines detaillierten und aufwendigen Planungskonzeptes, um die Bauzeit möglichst gering zu halten. Diese Planungen laufen derzeit und es werden die Bürger darüber rechtzeitig informiert. Die Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten zu den jeweiligen Häusern sollen während der Bauarbeiten nach bau- und verkehrstechnischen Möglichkeiten gewährleistet werden. Um den Verkehrsfluss während der Bauarbeiten bei den betroffenen Straßen so optimal wie möglich zu gestalten, wird derzeit an einem Umleitungskonzept gearbeitet.

Nach Abschluss der Leitungsverlegungen wird die Oberfläche der Landstraße wieder instandgesetzt und mit den Anrainern die Gestaltung der Nebenanlagen geplant.

Mit diesem Projekt werden sämtliche Infrastrukturleitungen in einem Zug auf den neusten Stand der Technik gebracht und die untere Landstraße neu gestaltet. Damit soll garantiert sein, dass in den nächsten Jahren keine weiteren Instandsetzungsarbeiten notwendig werden.

Brückensanierung und neue Überdachung

Neben der Landstraße sind aber noch zwei weitere größere Baumaßnahmen vorgesehen: Einerseits plant die Straßenbauabteilung 8 der NÖ Landesregierung die Generalinstandsetzung der Gradnitzbacheindeckung und zusätzlich die Sanierung der Kampbrücke zwischen den beiden Kreisverkehren im Oberhof. Dabei ist vorgesehen, dass die Kampbrücke während der Bauarbeiten immer einseitig befahrbar bleibt.

Andererseits sind Maßnahmen in der Schwarzenauerstraße notwendig. Das Gerinne des Gradnitzbaches, der im Gradnitztalweg noch offen fließt, ist ab Höhe des Bauhofareals der Stadtgemeinde Zwettl bereits seit 1978 überdeckt. Diese Überdeckung, die eine lichte Weite von 3,40 m und eine lichte Höhe von 2 m aufweist, muss nun auf einer Länge von 230 Metern generalsaniert werden. Diese Sanierung wurde bereits seit längerem aufgeschoben, da man mit den Baumaßnahmen die Verkehrsfreigabe der Umfahrung abwarten musste. Nun ist diese fertiggestellt und steht für mögliche Umleitungsmaßnahmen zur Verfügung.

Geplanter Beginn der Bauarbeiten ist im April. Die Arbeiten erfolgen in zwei Phasen. Bauphase 1 führt von der Schwarzenauerstraße bis zum Kreisverkehr und soll bis Ferienbeginn fertiggestellt sein. Bauphase 2 beinhaltet die Einmündung des Gradnitzbaches im Bereich der Allentsteigerstraße in den Kamp. Eine Verkehrsfreigabe der betroffenen Straßen soll dann Ende August erfolgen. Bis Oktober werden noch Nebenarbeiten durchgeführt, die aber den Verkehrsfluss nicht beeinträchtigen.