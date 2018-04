Seit drei Monaten wird dort bereits gearbeitet, am Freitag, 6. April, wurde die neue Caritas-Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Ziegelofengasse im Betriebsgebiet auch offiziell eröffnet.

Die neue Tagesstätte, die von Karl Edlinger geleitet wird, verfügt über 25 Arbeitsplätze, derzeit werden dort von vier Mitarbeitern 16 Klienten betreut, demnächst kommt eine fünfte Mitarbeiterin ins Team.

Kreative Produkte teilweise bei Nah&Frisch erhältlich

Gefertigt werden kreative Produkte aus verschiedenen Materialien für Haus, Heim und Garten, die in einem eigenen Shop in der Tagesstätte vertrieben werden, teilweise aber auch im Nah&Frisch-Geschäft am Neuen Markt erworben werden können. Außerdem werden Fertigungs- und Verpackungsarbeiten übernommen. Ziel ist es, die individuellen Talente zu stärken, das Arbeiten im Team zu fördern, für einen strukturierten Tagesablauf zu sorgen.

Bürgermeister Herbert Prinz freute sich über den weiteren Caritas-Standort in Zwettl, das schon „das heimliche Zentrum der Caritas“ sei. Die Caritas habe in den letzten Jahren Millionen in Zwettl investiert, an die 130 Mitarbeiter der Caritas sind derzeit in der Bezirksstadt beschäftigt. „Das ist ein starker wirtschaftlicher Faktor“, so Prinz.

Infrastruktur in Zwettl hervorragend

„Das 2017er-Jahr war eine Herausforderung“, meinte Fachbereichsleiter Alois Rautner, die Auflösung und Übersiedlung der Einrichtungen in Schiltern sei keine leichte Aufgabe gewesen, „es war die Anstrengungen aber wert“, lobte er die „hervorragende Infrastruktur“ in Zwettl. „In den neuen Häusern ist rasch ein ruhiges und vertrautes Miteinander eingekehrt.

Karl Edlinger und sein Team haben den Start perfekt gemeistert“, so Rautner. Susanne Karner, Leiterin des Bereiches PsychoSoziale Einrichtungen der Caritas, hat den Prozess der letzten zwei Jahre die Auflösung von Schiltern und die Eröffnung zweier neuer Häuser und zweier Tageseinrichtungen, „mit Bewunderung verfolgt“. Es sei etwas „Schönes und Gutes“ entstanden.

In Schiltern seien die Klienten am Rande gewesen, deshalb habe man beschlossen, dorthin zu gehen, wo viele Menschen sind – also nach Zwettl, erzählte Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger. „Hier sind wir zwischen Integration und Inklusion gut angekommen, in guter Begegnung mit der Gemeinde, die es ermöglicht, in guter Beziehung gute Arbeit zu leisten.“

Die Eröffnung der neuen Einrichtung, die von der evangelischen Pfarrerin Birgit Schiller und Zwettls Pfarrmoderator Thomas Kuziora gesegnet wurde, nahm Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger vor, die ebenfalls die Bedeutung der Caritas-Einrichtung für die ganze Region hervorhob. „Wichtig ist, dass hier alles gut gelungen ist, dass alles funktioniert und dass es ein gutes Team gibt, das einen guten Geist ins Haus bringt!“

Moderiert wurde der Festakt von Sylvia Hager, der Leiterin des im Vorjahr eröffneten PsychoSozialen Wohnhauses in der Kremserstraße, für den musikalischen Rahmen sorgten Edwin Kainz und Christian Renk.