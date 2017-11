Wenn es nach den Zwettler Grünen geht, soll der Sparkassenplatz als überdachte Fußgängerzone neu geplant werden. Das verlautbarte Obfrau Silvia Moser im Zuge einer Präsentation ihres Kreativworkshops zum Thema „Lebendige Innenstadt“.

„Weg mit den Autos!“, so die Forderung der Grünen. Bis auf die Behindertenparkplätze sollen die Autostellplätze am Sparkassenplatz aufgelassen werden. Der Grund: Der Platz erfülle eine wichtige Verbindung zwischen Dreifaltigkeitsplatz und Hauptplatz, den es zu attraktivieren gelte.

Auf dem Platz kommen aktuell der Rathausmarkt, das Café Leutold, der Kulturverein Syrnau, das Stadtmuseum und das Tourismusbüro unter. In dieser Passage soll nach Moser ein „großer, wetterunabhängiger Platz zum Leben“ entstehen. Dieser könnte auch für Kunst im öffentlichen Raum, mit Lichtprojektionen oder mit einer kleinen Bühne vor dem Rathaus bespielt werden, so die Pläne der Grünen-Obfrau.

Blick auf Rathaus soll weiterhin gegeben sein

„Dabei gilt es natürlich, auf den historischen Baubestand Rücksicht zu nehmen“, sagt Moser. Sie wünscht sich eine vollständige, durchsichtige Überdachung, um auch weiter den Blick auf das Rathaus zu garantieren. Konkrete Vorschläge zur Bauausführung oder einen Kostenvoranschlag gibt es für die Idee noch nicht.

Prinz hält die Idee für „Schwachsinn“

Von der NÖN auf die Idee angesprochen reagiert Vizebürgermeister Johannes Prinz empört: „So ein Blödsinn. Wenn die Grünen sonst keine Sorgen haben, dann Grüß Gott!“ Den Platz tageweise für Veranstaltungen zu sperren, sieht er wenig problematisch, aber: Eine überdachte Fußgängerzone zu schaffen, halte er für „schwachsinnig“. „Man sieht ja, wie tot der Hauptplatz ist, wenn keine Veranstaltungen sind. Entfernt man noch dazu die Parkplätze, würde es einen Aufstand der Wirtschaftstreibenden geben“, sagt Prinz.

Bevor man verkehrspolitische Entscheidung in dieser Dimension treffe, möchte er eine Verkehrszählung in der Innenstadt abwarten. „Es laufen ständige Zählungen, ein Ergebnis ist mitte nächsten Jahres abzusehen“, so Prinz.

Im Raum stehen dem Vernehmen nach eine Richtungsänderung von diversen Einbahnstraßen in der Innenstadt.