Mit dem immer näher rückenden Weihnachtstermin kommt auch der Stress beim Einkauf der Geschenke. Das erhoffte Weihnachtsgeschäft war heuer im Bezirk allerdings „durchwachsen“, wie Martin Fichtinger, Obmann des Wirtschafts- und Tourismusmarketings und Geschäftsführer von SKRIBO Zwettl, sagt: „Der Begriff wird oft verwendet, drückt aber die Situation gut aus. Es hätte besser laufen können. Schön zu sehen ist aber, dass wir viele Kunden aus Wien und aus den Kurhäusern in der Umgebung haben.“

Diese würden vor allem den freundlichen Kontakt im Geschäft schätzen, den sie in der hektischen Großstadt oft vermissen. Obwohl man sich grundsätzlich mehr Kundenfrequenz wünsche, streicht Fichtinger die Vorzüge im Bezirk heraus: „Als WTM-Obmann kann ich stolz sagen, dass wir alle an einem Strang ziehen. Hier in Zwettl sind wir ohnehin im gelobten Land. Mit unseren knapp 100 Mitgliedern lässt sich noch etwas bewegen.“

„Langlaufprodukte lassen sich ohne Schnee einfach nicht verkaufen. Dafür bleibt die Nachfrage an E-Bikes auch im Winter hoch“

Wilhelm Tüchler, Sport Kastner

Eine erfolgreiche Bilanz kann heuer der „Zwettl-Taler“ verbuchen. Die beliebten Geschenkmünzen sei laut Fichtinger bereits schon seit mehreren Tagen offiziell vergriffen.

Immer häufiger setzen Kunden bei ihrem Einkauf aber auch auf Online-Shopping. Laut Statistik Austria haben mehr als die Hälfte aller 16- bis 74-Jährigen bereits im Jahr 2013 über das Internet Waren oder Dienstleistungen eingekauft. Die steigende Tendenz aus den Vorjahren spürt man auch in Zwettl.

So verzeichnet Martin Fichtinger bei seinem Webshop für Privatkunden heuer deutliche Zuwächse. Die meisten Kunden bestellen mit Filialabholung, das Paket wird direkt in Zwettl bezahlt und vor Ort abgeholt. „Das ist für uns natürlich ein Vorteil, denn auch so bekommt man die Kundschaft in das Geschäft“, sagt Fichtinger.

Andere Betriebe im Bezirk setzen auf den lokalen Verkauf. So spüre Elvira Jank, Geschäftsführerin von WollLust & Farbgenuss in Zwettl, die Konkurrenz der Onlineanbieter noch nicht so stark: „Ein Vorteil bei der Wolle ist, dass der Käufer das Produkt gerne angreift und es vor Ort sehen möchte. Das ist für uns ein Vorteil. Ich merke aber, dass auch hier der Onlineverkauf immer mehr wird.“ Jank möchte mit speziellen Angeboten wie Geschenksets punkten. „Wir haben zu Weihnachten ein Produktbündel in Holzkassetten im Sortiment. Die verkaufen sich gerade jetzt besonders gut,“ meint die Geschäftsfrau.

Mehr verkaufte Handys, weniger Langlaufskis

Dass man nicht nur auf das Einkaufen im Internet setzen sollte, weiß Ewald Mengl von Red Zac Mengl: „Zu uns kommen immer wieder Käufer, die im Internet schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie lassen sich lieber im Geschäft beraten.“ Die Verkaufszahlen bei der Unterhaltungselektronik sei in den letzten Wintern relativ gleich geblieben. Bei den Smartphones verzeichnet Mengl allerdings eine Steigerung zu den Vorjahren.

Auch das Wetter spielt im Weihnachtsgeschäft immer wieder eine wichtige Rolle. „Langlaufprodukte lassen sich halt einfach ohne Schnee nicht verkaufen“, meint Wilhelm Tüchler von Sport Kastner in Zwettl. Ohnehin verlagere sich beim Skisport in den letzten Jahren immer mehr in den Verleih. Trotzdem konnte man das Ergebnis des Vorjahres halten, man sei im Großen und Ganzen zufrieden. Auch wenn der große Schneefall ausbleibt, gleicht man mit anderen Produkten aus.

"Hoverboard bei Jugend gefragt"

„Im Jugendbereich ist gerade das Hoverboard sehr gefragt. Außerdem lassen sich E-Bikes auch im Winter gut verkaufen“, so Tüchler. Als Ersatz für das Langlaufen steht Walkingzubehör bereit. Wer keine konkrete Geschenksidee hat, greift auch im Sportbereich gerne zu Gutscheinen. „Die Leute kaufen sich bereits unter dem Jahr, was sie brauchen. Das hat sich in den letzten Jahren gewandelt, spezielle Geschenke für Weihnachten gibt es quasi nicht mehr“, sagt Tüchler. Gerade in den letzten Tagen vor Weihnachten steige hier der Gutscheinverkauf.

Im Modehaus Boden in Zwettl macht der Gutscheinverkauf sogar zwei Drittel des Weihnachtsgeschäftes aus. Geschäftsführerin Martha Boden erklärt: „Man möchte ja nichts Verkehrtes unter den Baum legen. Gutscheine sind bei uns deshalb sehr beliebt.“ Auch sie spüre die Tendenz zum Onlineshopping. „Wenn es bei uns eine Größe nicht mehr gibt, bestellen die Kunden oft im Internet.“ Teilweise würde man einzelne Stücke zwar nachbestellen, „in 80 Prozent der Fälle kann man aber nicht mehr nachordern“, so Boden.

Harry Potter ist Renner vor Weihnachten

Nicht ganz so stark zeigt sich die Situation in der Buchhandlung Janetschek. Hier blieben Kundenbestellungen über das gesamte Jahr hinweg stark, „trotz der Kaufmöglichkeiten im Internet“, so Verkäuferin Regina Wimmer. Besonders beliebt seien dabei regionale Bücher aus und um das Waldviertel. „Die Werke von Mundartdichterin Isolde Kerndl sowie Georg Markus‘ ‚Hinter verschlossenen Türen‘ stehen ganz oben auf den Wunschlisten unserer Kunden“, sagt Wimmer.

Außerdem ist eine Buchserie wieder sehr gefragt, die schon vor über einem Jahrzehnt alle Verkaufsrekorde gebrochen hat: Die Fortsetzung von Harry Potter („Harry Potter und das verwunschene Kind“) ist laut Wimmer ein Renner im Weihnachtsgeschäft und dürfte somit unter dem einen oder anderen Christbaum warten.