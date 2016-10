Die bevorstehenden christlichen Feste Allerheiligen und Allerseelen erinnern an die Vergänglichkeit des Lebens. Zu dieser Zeit beantworten auch meist viele Menschen für sich, auf welche Weise sie einmal bestattet werden möchten. Noch überwiegen auf den Friedhöfen im Bezirk die Gräber für Erdbestattungen. Doch immer mehr Menschen äußern einen Wunsch nach alternativen Methoden.

Wir fragten im Bestattungsunternehmen Wittmann in Zwettl nach, ob ein Trend zu dieser Bestattungsform tatsächlich spürbar ist. „Das Interesse nach einer Feuerbestattung ist über die letzten Jahre hinweg stetig gestiegen. Tatsächlich entscheiden sich schon etwa 10 Prozent für eine Urnenbestattung“, erzählt Regina Wittmann. Gründe dafür sind meist hygienische: Die Betroffenen würden einfach nicht in der Erde verwesen wollen und wählen deshalb eine Bestattung per Urne, so die Bestatterin.

Für Susanne Wögenstein vom Bestattungsunternehmen in Allentsteig ist auch der Generationenwandel eine Erklärung für die steigende Nachfrage: „Die neue Generation ist viel aufgeschlossener gegenüber dieser Variante, als es noch die Kriegsgeneration war.“

Mittlerweile bieten mehrere Gemeinden eigene Urnenwände zur Bestattung an. Die im September fertiggestellte Urnenwand in Großglobnitz (die NÖN hat berichtet) erfährt Anfang November etwa ihre erste Beisetzung. Die Materialien für die Urne setzen sich dabei meist aus Granit oder Stahl zusammen.

Möglichkeit einer Naturbestattung

Neben einer Bestattung auf einem Friedhof darf laut NÖ Bestattungsgesetz die Urnenbestattung aber auch im eigenen Garten erfolgen. Dazu bedarf es einer Bewilligung, die um 262,30 Euro (Stand: 2016) beim jeweiligen Bürgermeister einzubringen ist. Es wird daraufhin geprüft, ob die beabsichtigte Beisetzung oder Aufbewahrung in den eigenen vier Wänden nicht gegen den öffentlichen Anstand verstößt. Die Urnenformen reichen dabei von klassischen Zylindern bis hin zu Fußbällen für Fans bekannter Fußballclubs.

Es gibt weiters auch die Möglichkeit einer Naturbestattung. Hier wird die Urne aus verrottbaren Material mit den sterblichen Überresten in einem Wald oder auf See beigesetzt. Beim Bestattungsunternehmen Wittmann ist dies bisher zweimal in Anspruch genommen worden. „Ein Herr wurde dabei in der Donau bestattet. Er wollte am Ende noch einmal zum Meer“, erinnert sich Regina Wittmann.

Erinnerungsdiamant als Bestattungsmethode

Obwohl weiters laut Gesetzestext die Entnahme einer kleinen symbolischen Menge an Leichenasche aus der Urne zulässig ist, ist das Verstreuen dieser ein Mythos aus der Filmwelt. „Immer wieder wird gezeigt, wie Hinterbliebene die sterblichen Überreste an bedeutungsvollen Orten in den Wind kippen, so auch unlängst im österreichischen Film „Die Stille danach“. Hier wird ein falsches Bild vermittelt“, zeigt sich Regina Wittmann verärgert.

Abseits von herkömmlichen Erd- und Urnenbestattungen gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Verstorbene ganz nah bei sich zu haben: Ab etwa 4.500 Euro kann man die Asche zu einem Diamanten pressen lassen.

2006 war Regina Wittmann die erste Bestatterin in Niederösterreich, die für einen solchen „Erinnerungsdiamanten“ beauftragt war. Bei der von ihr durchgeführten Herstellung konnte man im Vorhinein nicht sagen, welche Farbe der Edelstein bekommt. Dies hänge von der Borzusammensetzung der Knochen ab. „In unserem Fall entstand eine dunkelblaue Farbgebung, ähnlich eines Saphirs“, meint Wittmann.