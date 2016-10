Auf den Tag genau drei Jahre, nachdem der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst hatte, die bisherige Sporthalle in eine Stadthalle um- und auszubauen, fand am Samstag, 1. Oktober, die Eröffnung der neuen Halle, in die – samt Parkplatz – 5,2 Millionen Euro investiert wurden, statt.

Sportstadtrat Josef Zlabinger konnte zum Festakt zahlreiche Ehren- und Festgäste begrüßen, unter ihnen Gemeindebundpräsident Alfred Riedl, der die offizielle Eröffnung vornahm.

„Bälle fliegen höher, und Ballveranstaltungen werden heimgeholt!“, fasste es Bürgermeister Herbert Prinz zusammen. Zwettl sei als Bezirksstadt, Kuenringer stadt, Braustadt und Schulstadt bekannt. Jetzt steige sie auch zur Sportstadt auf, so der Bürgermeister. Zwei Notwendigkeiten hätten sich getroffen: Die Union Volleyball Waldviertel, die nach Stationen in Arbesbach und Groß Gerungs schließlich in Zwettl gelandet war, hätte ohne wettbewerbskonforme Halle aus der Bundesliga aussteigen müssen, und in Zwettl war schon lange der Wunsch nach einer Veranstaltungshalle laut gewesen. „Jetzt haben wir eine Veranstaltungshalle für Großveranstaltungen, die für mich persönlich zu den schönsten in Österreich zählt“, so Prinz.

„Wir haben als Bezirksstadt Verantwortung übernommen und uns das Projekt Stadthalle zugetraut.“

Bürgermeister Herbert Prinz

Die Halle sei schon sehr gut gebucht und durch die Nutzung durch das Gymnasium, den Spiel- und Trainingsbetrieb der Volleyballer sowie diverse Veranstaltungen fast zu 100 % ausgelastet. „Besonders freut mich, dass die Schulbälle wieder heimkehren“, so Bürgermeister Prinz. Vier Schulbälle – den Auftakt macht das Gymnasium am kommenden Samstag, 8. Oktober – sind in dieser Saison bereits gebucht. Prinz: „Wir haben als Bezirksstadt Verantwortung übernommen und uns das Projekt Stadthalle zugetraut. Jetzt bieten wir eine zeitgemäße In frastruktur und den Nutzern viele Qualitätsverbesserungen!“

Das umfassende Gesamtkonzept, das von März des Vorjahres bis Juli dieses Jahres umgesetzt wurde, bot gleichzeitig auch die Chance, einen Parkplatz mit 166 Pkw- und zwei Busstellplätzen zu schaffen sowie ein neues Straßenzufahrts- und Haltestellenkonzept zu verwirklichen. „Wir konnten viele Wünsche erfüllen, aber nicht alle, da der Gemeinderat einen finanziellen Rahmen vorgegeben hat“, so Prinz. Dieser Rahmen wurde aber genau eingehalten. „Es ist gut angelegtes Geld, denn der Ausbau der Sporthalle war wichtig, wichtig für das Gymnasium, den Sport, die Gemeinde und die Region“, meinte das Stadtoberhaupt.

Clemens Köhler von der „kpp consulting“ (Projektsteuerung) und Architekt Gerhard Macho stellten anschließend das Projekt vor, ehe Moderator Harald Hauer, Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer, Ilse Stöger, die Leiterin der Abteilung Sport in der NÖ Landesregierung, Silvia Attender, Obfrau der Union Volleyball, Sandra Schröfl vom Ballkomitee der HLW Zwettl, sowie Regina Almeder, Geschäftsführerin von Waldland, das den Gastronomiebereich führen wird, zur Interviewrunde bat. Sie hoben all samt den Mehrwert und die Impulse, die von der neuen Halle ausgehen, hervor.

Anschließend präsentierte sich die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel und dankte engagierten Wegbegleitern: Bürgermeister Herbert Prinz, Armin Kubat, Geschäftsführer von kpp, Arbesbachs Bürgermeister Alfred Hennerbichler, dem Gerungser Stadtrat Franz Preiser, dem Vizepräsidenten der Sportunion NÖ, Werner Siegl, Architekt Macho sowie Ilse Stöger.

„Wow, was für eine Halle“, meinte Gemeindebundpräsident Riedl in seiner Festansprache. Er gratulierte zu dieser „Begegnungsstätte“: „Hier ist verantwortungsbewusst etwas gestaltet worden, das unserer Jugend zugute kommt“, so Riedl, der allen wünschte, dass sie hier „freundschaftliche Begegnungen und Kameradschaft leben und erleben können. Ihr könnt stolz sein auf das, was hier entstanden ist!“

Gesegnet wurde die Halle von Moderator Tomasz Kuziora, ein Bläserensemble des Musikvereins C.M. Ziehrer, die Band und der Chor des Gymnasiums sowie eine Tanzgruppe trugen mit gelungenen Darbietungen zur Gestaltung des Festaktes bei.